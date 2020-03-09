Tok tutan tarifler hem lezzetli hem de zayıflamaya yardımcı menüler

Hazır gıda tüketimini nedeniyle obezite rahatsızlıkları her geçen gün artıyor. Fazla kilolar ise vücutta ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Tok tutucu özellikleri besinlerin düzenli tüketimi, beslenme bozukluklarının önüne geçiyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor. Sağlıklı beslenme ve diyet uzmanı Taylan Kümeli’nin verdiği evde kolaylıkla bulunabilen malzemeden tarifler sayesinde fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte, sizi uzun süre tok kalmanızı sağlayacak tarifler;

KAHVALTILIK ÇİLEKLİ SMOOTHİE TARİFİ / ZAYIFLAMA KÜRÜ TARİFİ

Malzemeler

5-6 çilek

1 yemek kaşığı dondurulmuş vişne

½ muz

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 su bardağı badem sütü veya 1 çay bardağı laktozsuz kefir

1 çay bardağı su

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri robotta çekin. Dilerseniz 1 tatlı kaşığı ham kakao da ekleyebilirsiniz.

Uzman önerisi: Kilo problemi olanlar 1 gün boyunca tüm öğünlerde bu kürü tüketebilir.

DOYURUCU KAHVALTI TARİFİ /

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yulaf

1 su bardağı probiyotik yoğurt

1 doğranmış kırmızı elma veya ½ armut

1 çay kaşığı tarçın

Hazıranışı: Yulafı bir kaseye alın ve yumuşaması için bir miktar sıcak su ekleyin. Daha sonra üzerine yoğurdu ekleyin ve karıştırın. Elma ve tarçını ekleyin.

Uzman önerisi: Doymayacağınızı düşünürseniz içine bir tatlı kaşığı chia veya keten tohumu ekleyebilirsiniz.

TOK TUTAN SALATA TARİFİ

Malzemeler:

2 avuç bebek ıspanak

1 tutam maydonoz veya roka

½ avokado

4 yemek kaşığı nar veya çilek

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı zeytinyağı + limon

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri elinizle bölerek bir kaba alın.

Peynir, et, tavuk veya balık gibi ürünler eklemek isterseniz avuç içinizin boyutunda ekleyebilirsiniz.

Kuru baklagil (haşlanmış mercimek, nohut) eklemek isteyenler ise 6 yemek kaşığı kadar ekleyebilir.

Son olarak zeytinyağı limon ve makul miktarda tuz ekleyerek tüketebilirsiniz.