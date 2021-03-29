TMU (Transkranyal Manyetik Uyarım) tedavisi nedir?

TMU tedavisi nedir?

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Onur Noyan, TMU yönteminde özel bir cihazla beyinde elektromanyetik alan oluşturulduğunu anlatarak, “Buna, elektromanyetik alanın beynin derin dokularına nüfuz etmesiyle birlikte ortaya çıkan, beyindeki elektriksel aktivite prensibiyle çalışan bir tedavi tekniği diyebiliriz. Hafıza silme ya da kötü anıları silme gibi son dönemde çok popüler söylemlere konu olsa da bu tekniklerin hiçbirinin böyle bir etkisi yok. Kötü anıları silme ya da olumsuz yaşam olaylarını unutmak gibi bir beklenti, psikiyatrik tedavide yok” diyor.

TMU tedavisi neden yapılıyor?

Depresyon, bağımlılık, obsesif kompülsif bozukluk, fobiler gibi çeşitli psikiyatrik sorunların tedavisinde, hızlandırıcı etkisi nedeniyle psikiyatrların tercih ettiği TMU’ daki asıl amaç söz konusu hastalıkların beyinde yol açtığı kalıcı değişikliklere müdahale edebilmektir.

TMU tedavisi ne kadar sürüyor?

Doç. Dr. Noyan, TMU tedavi süresini şöyle açıklıyor: TMU tedavisinde, süreç 20-30 seans sürüyor. Hasta uyumuyor, sandalyesine oturuyor, dışarıdan bir elektromanyetik alan veriliyor, yaklaşık 15-20 dakika kadar. Her gün yapılıyor bu. Seanslar boyunca hasta ilacını kullanmaya, psikoterapisine de devam ediyor. Bütüncül tedavinin küçük bir parçası aslında TMU. Bizim çalıştığımız alan, yaşam olaylarına karşı kişinin vermiş olduğu tepkileri değiştirmeye çalışmak. Çünkü bir olayda vermiş olduğu bir tepki, başka bir olayda hastalığın daha şiddetli şekilde ortaya çıkmasına neden olabilir.

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