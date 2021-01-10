Tırnaklarınızı dinleyin! Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı

TIRNAKLARINIZ UZAMAK İÇİN BESİNE İHTİYAÇ DUYAR

Sağlıklı tırnak pembe renklidir, saydam ve bombe görünümlüdür. Eğer tırnaklarınızda beyaz çizgilenmeler varsa, rengi sararmışsa ve çabuk kırılıyorsa bilin ki bir şeyler iyi gitmiyordur.

Tırnak kırılmasının bilinen en sık sebebi, vitamin ve mineral eksikliğidir.

Biotin, magnezyum, kalsiyum, çinko ve demir eksikliğinde tırnak kırılmaları veya soyulmaları görülebilir. Proteinden yoksun beslenmek keratin üretimini yavaşlatacağı için yine tırnak kırılmalarına sebep olabilir. Bu durum en çok vejetaryenlerde karşımıza çıkar. Tırnakları uzun süre havasız bırakan cila ve oje gibi kozmetik ürünler ile aseton da tırnak kırılmalarında başlıca sorumlulardır.

Tırnakların çabuk kırılmasının diğer nedenleri; hipotiroidi, hipertiroidi, kronik kalp ve solunum hastalıklarıdır.

Ayrıca tırnak mantarı, tırnak kökü egzamaları ve sedef hastalığı da tırnak kırılmaları ve deformelerine sebep olabilir.

Görüldüğü gibi tırnak uzamaması ve kırılması basit bir sebebe bağlı olabileceği gibi bazı ciddi sebeplerden de kaynaklanabilir. Bunun için mutlaka bir dermatolog görüş almakta fayda vardır.



SAĞLIKLI TIRNAKLAR İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

◊ Tırnak sağlığınız için bol bol su içmeli, tırnaklarınızı ve ellerinizi sık sık nemlendirmelisiniz.

◊ Çok sık el yıkamak da tırnakların nemini kaybetmesine sebep olur. Yıkama sonrası mutlaka besleyici nemlendiriciler kullanmalısınız.

◊ A ve C vitamini yönünden zengin besinlerle beslenmeye özen göstermelisiniz.

◊ Yumurta yemeyi de unutmayın. Protein ağırlıklı beslenin.

◊ Evde bakım olarak tırnaklarınıza badem yağı, limon suyu ve zeytinyağını karıştırıp kullanabilirsiniz.



TIRNAKLARINIZ

SİZE NE ANLATIYOR

Solgun tırnaklar: Sağlıklı bir tırnak genelinde pembe, dibine doğru ise beyazımsı pembe renkte olmalıdır. Eğer tırnaklarınız solgun veya diğer renklerdeyse sağlığınızla ilgili sinyal veriyor demektir. Kansızlık, yani anemi, demir eksikliği tırnaklarda solgun görüntüye yol açabilir.

Yeşil renk, bakteriyel enfeksiyon göstergesidir. Kırmızı çizgiler kalp sorunlarını, mavimsi tırnaklar kandaki düşük oksijen seviyesini, beyaz renk karaciğer rahatsızlığını ve koyu renk çizgiler ise kalp hastalıkları ve yaşlanmayı işaret eder.

Kalın tırnaklar: Kalın tırnaklar akciğer rahatsızlığı, mantar enfeksiyonu, tiroid ve dolaşım sistemi hastalıklarına dair uyarı verir.

Çatlak tırnaklar: Çatlak tırnaklar genellikle katmanlar halinde dökülür. Tırnaklarınız sık sık çatlıyorsa folik asit ve C vitamini eksikliği söz konusu olabilir. Ayrıca kronik yanlış beslenme habercisi de olabilir.

Kaşık tırnak: Bu tırnaklar iç organ hastalıklarına bağlı olarak iç bükey bir şekilde kıvrılır ve kaşığa benzer bir hal alır. Genellikle demir eksikliği, hemokromatozis, kalp rahatsızlığı ve hipotiroid habercisi olduğu söylenebilir.

Çöküntülü tırnaklar: Tırnaklarınızda görülen minik çöküntüler veya noktasal delikler tırnaklarınıza iyi bakmadığınızın göstergesi olabilir. Ancak sedef, çinko eksikliği veya saçkıran hastalığına neden olan bir otoimmün rahatsızlığın belirtisi de olabilir.

Dalgalı tırnaklar: Tırnaklardaki dalgalanmalar demir eksikliği, vaskülit veya lupus hastalığının belirtisi olabilir.

Kuru, kırılan tırnaklar: Tırnaklarınız sık sık kırılıyorsa hormon seviyelerinizi kontrol ettirmeniz önerilmektedir. Tiroid veya mantar hastalığının habercisi olabilir.

Tırnak mantarı: Tırnak mantarı sinsi ilerleyen bulaşıcı bir hastalıktır.

İlk etapta tırnakta hafif sarımsı renk değişikliği ile başlayıp zamanla tırnaklarda kalınlaşmalar, dökülmeler ve şekil bozukluğu ile kendini gösterir.

Yıllarca ağrı veya rahatsızlık hissi vermediği için kişiler doktora çok geç başvurmaktadır.

Zamanla diğer tırnaklara ve ayak parmak aralarına da yayılan hastalık hem kendi sağlığınız hem yakın çevreniz için tehdit oluşturur.

Özellikle şeker hastaları ve kronik hastalığı olan bağışıklığı düşük kişilerde yavaş yavaş yayılan enfeksiyon tırnak diplerinden ve ayak parmak arasındaki yaralardan bacağa yayılmasıyla ciddi boyutlara ulaşabilir.