Tırnak sağlığı

Tırnaklarınızın dili var ve konuşuyor aslında. İnsan vücudu kapalı bir organizma. İç organlarımızda neler olup bittiğiyle ilgili bilgiyi bazen vücudumuzun en uç organı olan tırnaklar dile gelip anlatıyor.

Biz doktorlar sadece tırnaklarınıza bakarak, akciğer, karaciğer hastalıklarına tanı koyabiliyor bazen de vücutta oluşabilecek bir sedef hastalığını hatta saç dökülmeleri ve saçkıranları erken dönemde tırnak bulguları ile yakalayabiliyoruz. Tırnaklarınızdaki basit gibi görünen değişiklikler karmaşık bir hastalığın habercisi olabileceği için böyle bir tespit durumunda mutlaka uzman bir doktora başvurun.



TIRNAK ŞEKİL BOZUKLUKLARI



Çok kalın tırnaklar doğal değildir. Normalden daha kalın tırnaklar akciğer rahatsızlığı, mantar enfeksiyonu, tiroid ve dolaşım sistemi hastalıklarına dair uyarı verir.

Tırnaklarınızda görülen minik çöküntüler veya noktasal delikler tırnaklarınızın nemini kaybetmesinden kaynaklanabilir. Ancak sedef, çinko eksikliği veya Alopecia areata isimli saç dökülmesine sebep veren bir otoimmün rahatsızlığın belirtisi de olabilir.

Tırnaklar doğaları gereği pürüzsüz yüzeylerdir. Eğer belirgin dalgalanmalar söz konusu ise demir eksikliği, vaskülit veya lupus hastalığının belirtisi olabilir.

Tırnaklarınız sık sık kırılıyorsa vücuttaki hormonal düzensizlikleri gösterebilir. Tiroid veya mantar hastalığının habercisi olabilir. Nemsiz tırnaklar da çabuk kırılır.



TIRNAK MANTARI



Tırnak bozuklukları altta yatan bir problemin sinyalini vermesinin yanı sıra başlı başına da bir hastalık belirtisi de olabilir. Bunlardan en sık karşımıza çıkan tırnak mantarıdır. Tırnak mantarı son derece sinsi ilerleyen inatçı ve bulaşıcı bir hastalıktır.

İlk etapta hafif sarımsı renk değişikliği gibi başlayıp zamanla tırnaklarda kalınlaşmalar, dökülmeler ve şekil bozukluğuyla kendisini gösterir. Yıllarca ağrı veya rahatsızlık hissi vermediği için kişiler doktora çok geç başvurmaktadır.

Zamanla diğer tırnaklara ve ayak parmak aralarına da yayılan hastalık hem kendi sağlığınız hem yakın çevreniz için tehdit oluşturur.



TIRNAK MANTARI EN SIK KİMLERDE GÖRÜLÜR?



Özellikle şeker ya da kronik hastalığı olan, bağışıklığı düşük kişilerde görülen enfeksiyonun tırnak diplerinden ve ayak parmak arasındaki yaralardan bacağa yayılmasıyla durum ciddi boyutlara ulaşabilir.

Tırnak mantarı sıklıkla havuz kenarları veya ortak kullanılan alanlardan, manikür ve pedikür gibi steril olmayan travmatik işlemlerden sonra bulaşabilir.

TIRNAK MANTARINDAN KORUNMA YOLLARI

◊ Güzelliğin ve zarafetin simgesi olan tırnakların bakımı mutlaka steril ortamlarda yapılmalıdır.

◊ Ayağınızın hava almasına izin veren rahat ayakkabı ve naylon olmayan pamuklu çoraplar giymelidir.

◊ Dar ve sıkı ayakkabılar giyilmemelidir. Sıkı ayakkabılar tırnak batmasına ve enfeksiyona zemin hazırlar.

◊ Ortak kullanılan duş ve soyunma odalarında başkalarına ait ayakkabı, sandalet veya terlik giyilmemelidir.

◊ Ayak ve tırnak hijyenine dikkat edilmeli yıkadıktan sonra çok iyi kurulanmadan çorap giyilmemelidir.

◊ Tırnaklarınızı kısa tutmaya özen göstermelisiniz.

◊ Pedikür aletlerinizi kullanmadan önce dezenfekte edin.

BATIK TIRNAK

Tırnak mantarı tedavi edilmezse tırnakta şekil bozukluğuna ve batıklara sebep olabilir. Tırnak batıkları tırnağın dış köşelerinin yan kıvrımlardaki yumuşak dokunun içerisine gömülerek ağrı ve iltihaba yol açmasıdır. Bu olay ayak başparmaklarında daha çok görülür. Yanlış tırnak kesilmesi veya dar ayakkabı giyilmesi, şişmanlık, aşırı terleme, travma gibi durumlar da buna yol açabilir. Işık ve lazer sistemleri tırnak teli uygulamalarıyla tırnak mantarları ve batıklar kolay tedavi edilebiliyor.

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