TİP 2 kollajen nedir?

Kollajenler ekstraselüler matriksin ana makromolekülleridir. En azından 15 ayrı kollajen tipi birleşerek, genetik olarak farklı en az 29 zincir oluşturmaktadır. Her biri kendine has olan üçlü helikal yapısını oluşturmaktadır. Tip 2 kollajen kıkırdağın temel yapısını ve kıkırdak dokudaki kollajenlerin %90’nını oluşturur. Tip 2, 9, 10 çapraz bağlantılı fibriler ağ oluşturur. Bu yapı stabilite, gerilme ve mekanik olarak büyük proteoglikanları tutmayı sağlar.

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