TİP 2 kollajen nedir?
TİP 2 kollajen nedir ve ne işe yarar soruları ile gündemde yer alıyor. Özellikle kıkırdaklarda yoğun miktarda bulunan TİP 2 kollajen, eklem ya da kıkırdak sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan cilt problemleri, saç ve tırnak sorunları gibi problemlerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. Peki, TİP 2 kollajen nedir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Kollajenler ekstraselüler matriksin ana makromolekülleridir. En azından 15 ayrı kollajen tipi birleşerek, genetik olarak farklı en az 29 zincir oluşturmaktadır. Her biri kendine has olan üçlü helikal yapısını oluşturmaktadır. Tip 2 kollajen kıkırdağın temel yapısını ve kıkırdak dokudaki kollajenlerin %90’nını oluşturur. Tip 2, 9, 10 çapraz bağlantılı fibriler ağ oluşturur. Bu yapı stabilite, gerilme ve mekanik olarak büyük proteoglikanları tutmayı sağlar.