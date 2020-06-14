Tibia ve fibula kemiği nedir? Tibia ve fibula kırık tedavisi ne kadar sürer?

Fibula veya baldır kemiği kaval kemiğinin (tibia) lateral tarafında bulunan ve tibiaya hem aşağıdan hem de yukarıdan bağlanan kemiktir. Fibula, tibiadan boyca küçüktür ve tüm uzun kemiklerin çoğundan daha incedir. İşte, ayrıntılı bilgiler..

TİBİA KEMİĞİ NEDİR?

Kaval kemiği diğer ismiyle tibia kemği omurgalıların bacaklarında dizin altındaki iki kemikten (diğeri fibula) daha iri ve dayanıklı olanıdır ve dizi ayak bileğine bağlar. Diz eklemine girdiği üst kısmı geniş, alt üçte bire kadar daralan, sonra ayak bileği eklemine doğru tekrar genişleyen prizmoid bir şekli vardır

FİBULA KEMİĞİ NEDİR?

Bacaklarda yer alan fibula kemiği vücudu taşıma görevi üstlenen bir yapıdır. Bacak bölgesindeki tibia adlı iki farklı kemikten biri olarak bilinir. Ayak bileği ile beraber bacak kaslarını destekleyen bir kemiktir. Diğer ismine baldır kemiği olarak da bilindiğini söylemek mümkün. Bacağın dış kısmında bulunan fibula kemiği tibiaya paralel olarak uzanmaktadır. Asıl yükü taşıyan tibia iken, fibula kemiği stabilize etmek ve desteklemek amaçlı bacak bölgesinde bulunur.

FİBULA KEMİĞİ KIRIĞI NE ZAMAN DÜZELİR?

Belli başlı bazı nedenlerden dolayı fibula kemiği ağrısı yaşanabilmektedir. Özellikle bu kırıklardaki asıl etken travmalardır. Bacağı hareket ettirmek suretiyle ciddi anlamda ağrılar yaratır. Eğer zamanında tedavi gerçekleştirilmezse ağrılar kronikleşme durumu ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Fibula Kemiği Kırığı

Tibia kemiğini destek olarak bacak bölgesinde yer alan fibula kemiği, bazı travmalar üzerinden kırık ile karşı karşıya kalabilmektedir.

- Yüksekten atlama,

- Yüksekten düşme,

- Bacağın dış bölgesine gelen darbe,

- Araçla trafik kazası,

- Bilek burkulması,

- Bilinçli yapılmayan koşu ve aktif yürüyüş,

- Belli başlı bazı kemik hastalıkları,

Bu gibi nedenlerden dolayı etkiye bağlı olarak fibula kemiği kırık yaşayabilmektedir.

Fibula Kemiği Tedavisi

Uzman doktor kontrolü altında ele alınan röntgenle beraber, tanı ve teşhis altında kürek kemiği tedavisi yapılmaktadır. Kapalı fibula kemiği tedavisi için cerrahi yöntem ele alınabilir ya da alınmayabilir. Eğer fibula kemiği kırığında hiza bozulmamışsa, o zaman dışarıdan yöntem ile ameliyatsız şekilde tedavi edilebilmektedir. Atel ya da alçı ile beraber desteklemek suretiyle tedavi edilebilir. Gerek görüldüğü takdirde ise cerrahi ameliyat yapılabilir.