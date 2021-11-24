Tavuk zehirlenmesine ne iyi gelir? Tavuk zehirlenmesine ne yapmak gerekir?

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Tavuk zehirlenmesi olumsuz sonuçlar doğuran bir zehirlenme çeşididir. Bu zehirlenmeyi yaşayan kişilerde gündelik hayat yaşam kalitesi de düşer. Çoğu zaman hastaneye kadar giden sonuçlar doğurabilir. Son derecede tehlikeli bir zehirlenme türüdür.

Tavuk Zehirlenmesine Ne İyi Gelir?

1) Sıvı Alımı

Tavuk zehirlenmesinde birincil olarak tercih edilebilecek tedavi yöntemi arasında sıvı alımı gelmektedir. En sık görülen belirti kusma olduğundan dolayı vücudun bu semptomlara çabuk cevap verebilmesi gerekir. Bunun için de bol bol sıvı alması çok önemlidir. Bol bol sıvı alarak vücutta ki toksin maddelerden uzaklaştırılır ve aynı zamanda tavuk zehirlenmesine bağlı olarak vücutta oluşan serbest radikallerin de dışarı atılmasını sağlar. Bundan ötürü tavuk zehirlenmesi yaşayan bir kişi bol bol sıvı alması gerekir. Bu şekilde tavuk zehirlenme belirtilerini de minimum seviyeye indirmiş olur.

2) Hafif Gıdalar Tüketin

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Tavuk zehirlenmesi yaşadıysanız vücudunuza fazla kalorili yiyecekleri almamanız gerekir. Bu durum sindirim sisteminizi yorar ve iyileşmenizi de geciktirir. Aynı zamanda hafif gıdalar tüketmeniz sizin için de çok iyi olacaktır. Bunun için patates püresi, yulaf ve yumurta gibi hafif kalorili gıdaları tüketmeniz doğru olacaktır. Sindirim sisteminin biran önce toparlanması ve özellikle tavuk zehirlenmesine bağlı olarak ortaya çıkan ishal gibi şikayetlerden arınmanız açısından hafif gıdaları tercih etmeniz önem teşkil eder.

3) Zencefil Çayı

Tavuk zehirlenmesine bitkisel çaylarda oldukça iyi gelmektedir. Bu bitkisel çayların başında da zencefil çayı gelmektedir. Zencefil çayı önemli besin değerlerini içeren ve bağışıklık sistemini toparlayıcı etkenlere sahiptir. Mideyi yatıştırmak ve zehirlenmeye bağlı olarak vücutta oluşan tahribatın da atılması için zencefil çayı tüketebilirsiniz. Zencefil çayı aynı zamanda öksürüğü de hızlı bir şekilde kesmektedir.

Tavuk Zehirlenmesine Ne Yapmak Gerekir?

1) Muz

Muz tüketmek tavuk zehirlenmesine oldukça iyi gelmektedir. Aynı zamanda tavuk zehirlenmesine karşılık olarak potasyum içerdiğinden ötürü muz iyi bir tercih olacaktır. Tavuk zehirlenmesi sonucu ortaya çıkan bulantı ve kusma gibi belirtileri en az seviyeye indirmek için muz tüketmek doğrudur. Yumuşak dokulu bir meyve olduğundan dolayı sindirimi de son derecede kolaydır.

2) Yoğurt

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Vücuttan zehirli toksinli maddelerin atılması için yoğurt tüketebilirsiniz. Yoğurt aynı zamanda doğal bir antibakteriyel özelliği sahiptir. İçerisinde yer alan probiyotikleri sayesinde yoğurt tavuk zehirlenmesi belirtilerini önemli ölçüde gidermektedir. Aynı zamanda yoğurt karın ağrılarına da çok iyi gelmektedir. Gün içerisinde 1 kase yiyeceğiniz yoğurt ile birlikte tavuk zehirlenmesi belirtilerini en az seviyeye indirmek mümkündür.

3) Bal

Bir diğer antibakteriyel özelliği olan gıda ise baldır. Bal zehirlenme belirtileri için son derecede önemlidir. Mideyi rahatlatmak ve kendinizi daha hızlı bir şekilde toparlamak için bal tüketmelisiniz. Gün içerisinde 3 çay kaşığı bal atarak da balı tüketebilirsiniz. Dilerseniz balı limon suyu ile karıştırarak da tüketmeniz mümkündür.

4) Sarımsak

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Her derde deva olarak bilinen bitkisel çözüm metotları arasında en çok tercih edilen gıdalar arasında sarımsak gelmektedir. Sarımsak aynı zamanda tavuk zehirlenmesine de oldukça iyi gelen bir gıdadır. Bundan ötürü tercih edilmesi gereken bir gıdadır.