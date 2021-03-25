Tatlı badem yağı ne işe yarar, kullanım alanları nelerdir? İşte tatlı badem yağının faydaları

Badem yağı, badem ağacı tohumlarından elde ediliyor. Tatlı badem yağı da kuru ve çatlak ciltler üzerinde olumlu bir etkiye sahip. Ayrıca, saç besleyici özelliğiyle de saç dökülmesini engeller. İçerisinde bulunan oleik asit, linoleik asit ve palmitik asitle yağ bakımından oldukça zengin. İşte kadınların sık sık tercih ettiği tatlı badem yağının faydaları

Tatlı badem yağının faydaları ve kullanım alanları

Tatlı badem yağı, yağ ve cilt tonunu eşitler. Bu şekilde cilde sağlıklı bir görünüm kazandırır.

Sadece cilt bakımında değil, ayrıca badem yağı saç, kaş ve kirpik bakımında da etkili. A, B1, B2, B6 ve E vitamini açısından zengin bir içeriğe sahip. Bu özelliğiyle de tüm cilt tipleri için nemlendirici görevi görüyor.

Yapılan araştırmalara göre de yanık veya yara izlerini azaltıcı bir etkisi olduğu da ortaya çıktı.

Cilt kuruluğu çoğu kişinin ortak problemi. Özellikle kış aylarında artış gösteren cilt kuruluğuna karşı badem yağındaki tekli doymamış yağ, cilt tarafından daha hızlı emilir ve cildin nem dengesi korunur. Böylece oluşan kuruluk önemli ölçüde azaltılabilir.

Tatlı badem yağı, içerisindeki E vitamini ve omega-6 yağ asitleriyle göz çevresindeki koyu halkaların önlenmesine de yardımcı olur.

Ayrıca içinde bulundurduğu A, B ve E vitaminleri, sivilcelerin kurutulmasında da rol oynar. Cilt yumuşatıcı etkisiyle, cilt bakımı ve sivilce tedavisi için iyi bir alternatif.

Makyaj temizleme konusunda da iyi bir yardımcı. Tatlı badem yağı, kimyasal ürünler yerine makyajını doğal ürünlerle temizlemek isteyenler için iyi bir tercih olabilir. Ayrıca, pek çok makyaj temizleme ürünlerine göre de oldukça etkili.

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