Tatlı Alerjisi Nedir, Neden Olur Ve Nasıl Geçer? Tatlı Alerjisi Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Rafine şekerin sağlığımız için oldukça fazla olumsuz etkisi bulunmaktadır. Rafine şekerin tüketimi; göğüs, yumurtalık, mide, akciğer, prostat gibi kanserlerin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bunun yanı sıra çoğu insanda alerjik durumlara da sebep olabilmektedir.

Tatlı Alerjisi Nedir?

Birçok gıda alerjisinde de olduğu gibi, bağışıklık sistemi tatlıya karşı zararlı bir madde gibi davranarak tepki gösterir ve bu durumun sonucunda bir reaksiyon oluşur. Bu reaksiyon sonucunda ise, her alerjide olduğu gibi kaşınma, karın ağrısı, nefes alamama, kurdeşen, ishal gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir.

Tatlı Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Bağışıklık sistemi antikor olarak adlandırılan maddeler üretir. Alerji meydana geldiği zaman, bağışıklık sistemi herhangi bir alerjen maddeyi zararlı olmasa dahi zararlı olarak tanımlayan antikorlar üretir. Alerjene temas edildiği taktirde, bağışıklık sisteminin ürettiği antikorlar ile reaksiyona girerek sinüsleri, cildi, sindirim sistemini ve hava yollarını etkileyebilmektedir.

Bağışıklık sisteminin alerjen olan maddeyi tanıyabilmesi için belirli bir zamana ihtiyacı vardır. Vücut bu maddelere karşı duyarlı hale geldikçe, bağışıklık sistemi bu maddelere saldırabilmek için antikorlar üretmeye başlar. Bu sürece ise duyarlılaşma adı verilir.

Tatlı Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Tatlı Alerjisi Belirtileri

Tüm alerjilerde olduğu gibi tatlı alerjisinde de en yaygın belirti burun akıntısıdır. Bu durum beraberinde oldukça şiddetli baş ağrılarının oluşmasına sebep olmaktadır. Sinüs kanalları tüm yüzü etkilediğinden dolayı çene ve yanak ağrıları oluşturabilmektedir. Bu sebeple kişilerde burunda akıntı, şişme ve kızarıklık oluşturabilmektedir.

Tatlı alerjisi, mide ağrılarına sebep olabilmektedir.

Akciğerlerde meydana gelen reaksiyonlar sonucunda nefes alıp vermede zorluklar oluşabilmektedir.

Kişilerde depresyon hali ve buna bağlı olarak stres oluşumu gözlemlenebilmektedir.

Üst solunum yollarında iltihabi durumların meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Oluşan bu belirtiler zaman içerisinde daha ağır bir hale gelebilmektedir.

Tatlı Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Tatlı alerjisine sahip olan kişilerin sebze, bal ve meyve tüketirken dikkat etmesi gerekmektedir. Bu besinlerin içerisinde fruktoz adı verilen şeker bulunmaktadır. Fruktoz, rafine şeker ile aynı etkiye sahip olduğundan dolayı kişilerde alerji etkisi oluşturabilmektedir. Süt içerisinde de laktoz adı verilen şeker bulunmaktadır. Süt alerjisi ile laktoza duyarlılık aynı şey demek değildir. Süt alerjisi sütte bulunan proteine karşı geliştirilen bir alerji türüdür. Laktoz, fruktoz gibi şekerlerin bulunduğu gıdalardan uzak durmak, alerji riskini azaltacaktır. Konserve yiyeceklerin raf ömrünün uzatılmasında, fruktoz şekerinden faydalanılır. Bu neden konserve tarzı hazır gıdalardan uzak durulması gerekmektedir.

Tatlı Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Tatlı alerjisinde de diğer gıda alerjilerinde olduğu gibi belirli olan bir tedavi yöntemi yoktur. Kişiyi tetikleyen besinlerden uzak durması tatlı alerjisini önlemenin en kolay yoludur. Çok az miktarlarda olan alerjen maddelerin vücuda alınması ile şiddetli reaksiyonların gerçekleşebileceği unutulmamalıdır. Bu sebeple mutlak kaçınma oldukça önemlidir.

Hafif düzeyde gerçekleşen reaksiyonlarda kişilere kortikosteroidler ve antihistaminik ilaçlar önerilebilmektedir. Doktorların vereceği ilaçlar tatlı alerjisi gibi tüm besin alerjilerinde de tam bir tedavi sağlamamaktadır. Hafif seyreden alerjik reaksiyonlar için verilen bu ilaçlar, alerjinin şiddetini azaltmak için kullanılmaktadır. Alerjiye karşı yapılabilecek olan en önemli adım, duyarlı olan maddeden kaçınılmasıdır. Bu sayede alerjik durumların oluşması önlenebilmektedir.

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