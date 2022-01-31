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Tarihteki en büyük salgın hastalıklar nelerdir?

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Tarihteki en büyük salgın hastalıklar nelerdir

İnsanlık tarihine baktığımız zaman birçok hastalığın ortaya çıktığı görülmüştür. Bu hastalıklar salgın şekilde yayılarak büyük kitlelere ulaşmıştır. Özellikle bazı hastalık türleri geniş bir kitlenin yok olmasına neden olmuştur Bu hastalıkların birçok farklı sebeplerden kaynaklandığı görülmüştür. Sizler için Tarihteki en büyük salgın hastalıklar nelerdir tüm detayları ile derledik.

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İnsanlar hayatları boyunca salgın hastalıklar ile uğraşmışlardır. Bu salgın hastalıklar neticesinde ciddi ölümler meydan geldiği bilinmektedir. Ölümlerin çok olması salgın hastalıkların çok etkili olduğunu göstermektedir. Tabi eski zamanlarda şimdiki gibi tıp alanında yaşanan gelişmelerde yoktu. Bundan dolayı ortaya çıkan salgınların çok ölümcül sonuçları olmuştur.

Tarihteki En Büyük Salgın Hastalıklar Nelerdir?

Tarihte yaşanmış olan en büyük salgın hastalıkların başında veba gelmektedir. Vebadan dolayı milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Ayrıca kolera, su çiçeği ve bunlara benzer daha birçok salgın hastalık dönemi olduğu söylenebilir.

  1. Kara Veba

Veba salgını tarihte yalanmış ÷yaşanmış olan en büyük felaketlerin başında yer almaktadır. Çünkü veba salgını birçok kez tekrardan ortaya çıkmıştır. Geniş kitlelerin ölümüne yol açan veba salgını 'Kara Veba' adıyla önemli kayıplar yaşanmasına neden olmuştur. 1346 yılında başlayan bu veba salgını ile 200 milyona yakın kişi vefat etmiştir. Bu sayı hakkında net bir bilgi olmasa da Avrupa nüfusunda yüzde 40 oranında bir düşüş olduğu görülmüştür.

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  1. Tifüs Salgını

Tifüs salgını tarihte görülmüş olan önemli salgınlardan birisidir. Bu salgın neticesinde tifüs bakterisi taşıyan bitler yayılmıştır. Salgının Birinci Dünya Savaşı yıllarında olduğu bilinmektedir. Yani 1914-1918 yılları arasında bu tifüs salgını etkili olmuştur. 25 milyondan fazla insan bu virüsten etkilenmiştir. Hasta olan kişilerden milyonlarcası ölmüştür.

  1. AIDS (HIV Virüsü)

AIDS virüsü 20. yüzyılın ortalarında çıkmıştır. Çıktığı günden beri birçok kişinin ölümüne neden olmuştur. Hastalığın kesin bir tedavisi olmadığı için son derece tehlikelidir. Bu hastalığa yakalanmamak için dikkatli olmak gerekmektedir. Ayrıca yakalanan kişilerin ilaç tedavisi uyguladıkları görülmektedir.

  1. Kolera Salgını

Kolera salgını tarihin görmüş olduğu büyük salgınlardan birisidir. Bu salgında oldukça çok sayıda insanın ölümüne neden olmuştur. Bu kolera salgınının 7 farklı şekilde görüldüğü bilinmektedir. Bundan dolayı milyonlarca kişi bu salgından ölmüştür. Özellikle kolera bulaşan kişilerde ishal çok sık görülmektedir.

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  1. Üçüncü Veba

1855 yılında Çin'de başlayan bu veba sürekli olarak devam etmiştir. Çin'den yayılan vebanın etkisi ile çok sayıda kişi hasta olmuştur. Hastalıklar artarak devam etmiştir.

 

 

 

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