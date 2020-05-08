Tarhun nedir? Tarhun faydaları nelerdir?
Genel olarak Bayburt'ta popüler olan Tarhun, bölgeye kazanç sağlaması dolayısıyla yeşil altın olarak tanımlanmaktadır. Genellikle boyu 12-150 cm arasında değişen Tarhun, 2-8 cm uzunluğunda yaprak uzunluğuna sahiptir. Genelde baharat olarak kullanılan Tarhun, faydaları ile de popülerdir. Peki, Tarhun nedir ve Tarhun'un faydaları nelerdir? İşte, o detaylar
Tarhun (Artemisia dracunculus), papatyagiller türünden bir bitkidir. Yaprakları baharat olarak kullanılmaktadır.
Kuzey yarım kürede yaygın olarak yetişir. Boyu 120–150 cm.'dir. Yaprakları 2–8 cm. uzunluğunda, 2–10 mm genişliğindedir. Kökeni Sibirya'dır, buradan tüm Avrasya'ya yayılmıştır.
Türkiye'de Bayburt'un yedigözeler köyünde aroma bakımından zengin olarak yetişir. Yörede "dargun" olarak isimlenmiştir. Ayrıca ekonomik getirisinden dolayı "yeşil altın" olarak da anılmaktadır.
Baharat olarak Fransız yemeklerinde çok sık kullanılır. Anadolu'da da kesme çorbası, salata gibi yemeklere konur. Makarnalarda dolmalarda, Bayburt'un yöresel yemeği galacoşda ve böreklerde, Ayrıca Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Rusya'da Tarhun isimli gazlı içeceğe tat vermesi için kullanılır.
TARHUN'UN FAYDALARI NELERDİR?
- Hazımsızlığa iyi gelir.
- Sindirimi kolaylaştırdığı için de midede oluşan ağrıların önüne geçmede etkili olur.
- Sinir sisteminin sağlıklı işlemesine destek olduğu için stres, uykusuzluk gibi sorunların çözümünde yardımcı olur.
- İştah açıcı bir etki gösterdiğinden kilo alamayanlara yardımcı olur.
- İdrar söktürücü özelliği vardır.
- Gaz söktürücü özelliği sayesinde gaz sorunu yaşayanlara destek olur.
- Antiseptik bir özelliği bulunduğu için bağışıklığı güçlendirir.
- Hoş ve keskin kokusu sayesinde ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.
- Antiseptik özelliği sayesinde düzenli bir şekilde çay olarak içildiğinde diş ya da diş etlerinde oluşabilecek iltihapların önüne geçer.
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