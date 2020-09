Takeda olarak kanseri yenmeye kararlıyız

“Kendini dünya çapındaki insanlara “Daha Sağlıklı, Daha Parlak bir Gelecek” sunmaya adamış, hasta merkezli, değer tabanlı, AR-GE odaklı bir biyofarma şirketi olan Takeda, bugün 80’i aşkın ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Takeda Türkiye ekibi olarak bizler de, şirketimizin ana misyonu paralelinde, odağımızda bulunan onkoloji, hematoloji, gastroenteroloji, immünoloji ve nadir hastalıklar alanlarında hastaların hayatını kolaylaştırmaya yardımcı tedavi yöntemleri geliştiriyor, bu alanlarda çalışan doktorlara destek olacak çalışmalar yapıyor ve bu konularda kamuoyunda farkındalık yaratıp bilinç düzeyini yükseltmeye çalışıyoruz.



AR-GE çalışmalarımız ile inovasyonun üst seviyesine ulaşarak ve farklı endüstrilerden paydaşlarımızla iş birliği yaparak karşılanmayan tıbbi ihtiyaçları karşılayacak çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza, hastaları merkezine alan felsefemiz ile “Bütünlük, Dürüstlük, Adalet, Azim” değerlerimiz yön veriyor.



TAKEDA TÜRKİYE ONKOLOJİ 2016 YILINDA KURULDU



2016 yılında Takeda Türkiye Onkoloji ekibinin kurulması ile tedavi yöntemlerini hastalarla buluşturmaya başladık. Hasta yolculukları ile hastaların ne gibi engellerle karşılaştığını öngörüp; hastaların doğru tedaviye, doğru zamanda, doğru şekilde ulaşmasına yardımcı olmaya çalışarak, hayatlarında anlamlı farklar yaratmaya çabalıyoruz.



Karşılanmamış ihtiyacın oldukça yüksek olduğu, kısıtlı tedavi imkânları olan tedavi alanlarında çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürmekteyiz. Hastalarımıza daha sağlıklı ve daha parlak bir gelecek sunmak için ürettiğimiz ürünlerin, dünyayla eş zamanlı olarak ülkemizde de ulaşılabilir olması için çalışıyoruz.



HODGKIN LENFOMA FARKINDALIK FİLMİ



Onkoloji-Hematoloji alanında Hodgkin lenfoma ve multipl miyelom hastalıkları odaklandığımız alanların başında geliyor. Takeda olarak hastaların yanında yer alırken, toplumda bilinç yaratacak farklı projeler de gerçekleştiriyoruz. Örneğin; geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin bu alanda çalışan bir hasta derneğiyle birlikte çalıştık ve gerçek bir hastanın hikayesinden esinlenen bir Hodgkin lenfoma farkındalık filmi hazırladık. Daha sonra lenfoma hasta yolculuğunu hem ekip olarak içselleştirmek hem de hekimlerimizle farklı bir platformda paylaşabilmek amacıyla bu alanda bir ilke imza attık ve tamamen hasta yolculuğunu anlatan, interaktif bir uygulama geliştirdik. Tablet üzerinden kullanılan bu uygulama ile hekimlerimizle hasta yolculuğu kanalıyla farklı bir iletişim gerçekleştirmiş olduk.



Onkoloji İş Birimi olarak bu sene yine bir ilke daha imza attık ve sadece hekimlerin erişimine açık vaka ve medikal bilgi paylaşımı için yeni oluşturulan dijital bir platformda yer alan ilk firma olduk. Bu dijital platform sayesinde, firmaların dâhil olduğu bilimsel kongre ve toplantılardan farklılaşarak sadece hekimler tarafından üretilen içeriğin kendi istedikleri şekilde paylaşımı için dijital bir ortam yaratılmasına katkıda bulunmuş olduk.



Hastaların hayatına dokunmak amacıyla çıktığımız bu yolculukta hastaları iyileştirme taahhüdümüzü her zaman ilk sırada tutarken, her adımımızda hastalar için nasıl daha fazlasını yapabiliriz diye soruyoruz. Bugün Takeda olarak, dünyada yaptığımız şirket satın alımları ve iş birlikleri ile onkoloji alanında giderek güçleniyoruz ve dolayısıyla global yetkinliklerimizi Türkiye’deki karşılanmamış ihtiyaçlarla, hekimlerimizle ve hastalarımızla buluşturmaya devam ederek farklılaşacağımızı düşünüyoruz.



Paydaşlarımız olan hasta dernekleri, sağlık profesyonelleri, devlet kurumları ile hastalar, hasta yakınları, toplum ve sağlık sistemleri üzerindeki uzun vadeli yükü hafifletmeye yardımcı olacak, değer katacak ve anlamlı sonuçlar üretecek her türlü çalışmanın içinde yer almaya ve “Takeda olarak kanseri yenmeye” kararlıyız.



Bu dosya Sağlık Adası Medya tarafından hazırlanmıştır.

Tel: 0 (216) 465 69 67

web: www.saglikadasi.com









Bu bir ilandır*