Sumak faydaları nedir? Sumak bitkisi suyu ve sumağın faydaları dilden düşmüyor!

Yüzyıllardır faydaları konuşulan sumak, anti mikrobiyal özelliği sayesinde virüslere karşı meydan okuyor. Sumağın faydaları arasında soğuk algınlığı, nezle, grip, ateş düşürücü etkiler yer almaktadır. Sumak suyu da bu çerçevede uzun yıllardır tüketilen bitki çayları arasında yer almaktadır. İşte, şifa kaynağı olarak uzun yıllardır tüketilen sumak faydaları ve sumak suyu hakkında detaylı bilgiler

Sumak faydaları saymakla bitmeyen bitkiler arasında yer almaktadır. Baharat olarak da kullanılan Sumağın faydaları arasında ishal kesici, kan durdurucu özellikler yer almaktadır. Antiseptik olarak bilinen sumak, vücudun bakterilere ve mikroplara karşı mücadele etmesine yardımcı olur.

Boyacı sumağı sanayiide kumaş ve derilerin sarı renge boyanmasında değerlendirilmektedir. Yapraklarının antiseptik, ishal ve kan kesici özellikleri ile ateş düşürücü özelliklerinden yararlanılarak infüzyonu ilaç sanayiinde kullanılmaktadır.



Derici sumağı meyvelerinin kan durdurucu ve ishal kesici özellikleri vardır. Bu özelliklerinden dolayı ilaç sanayiinde değerlendirilir. Yapraklarının ve köklerinin toz haline getirilmesinden sonra elde edilen hülasa özellikle hafif ve ince derilerin tabaklanması ve siyaha boyanmasında kullanılan çok kıymetli bir maddedir. Pamuklu ve yünlü dokumaların da siyaha boyanmasında kullanılmaktadır. Kaba toz haline getirilen meyveler ise gıda sanayiinde baharat olarak değerlendirilmektedir. Drog olarak özellikleri ise, kanamalarda kanı durdurucu, ishal kesici, antiseptik, ateş düşürücü, diş eti ve boğaz iltihaplarında iltihabı dağıtıcıdır.

SUMAĞIN FAYDALARI

Özellikle içinde bulunduğumuz kış mevsimi hastalıkları olan grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırarak bu hastalıklara karşı koruma sağlar.



Anti mikrobiyal özelliği ile bakterilere karşı vücudun mücadele etmesine yardımcı olur. Ateş düşürücü özelliği vardır. Bronşite karşı da iyi gelir. Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır. Yaprakları kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra bu su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi gelir.



Yapılan araştırmalarda, sumak tohumlarının akciğer enfeksiyonuna ve bu enfeksiyona neden olan mantara karşı etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan diğer araştırmalara göre, diyabet ve obeziteye karşı da bu şifalı baharatın iyi geldiği belirtilmiştir.



Kan şekerini ve kolesterolü de düzenleyici etkisi vardır. Sumak bitkisinin idrar söktürücü özelliği vardır. İdrar oluşumunu arttırarak vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Mesane ağrılarına ve ağrılı idrara çıkma durumlarına karşı rahatlatıcı etkisi vardır.



Aynı zamanda bağırsaklara da fayda sağlar. Kadınlar erkeklere göre hayatları boyunca çok sayıda ve farklı hastalıkla karşılaşabilirler. Kadın hastalıklarına karşı da sumak kullanılarak şifa bulunabilir.



Özellikle vajinal akıntılara iyi gelir. Adet düzensizliği olanlara ya da adet dönemini ağrılı geçirenlere fayda sağlayan bir bitkidir. Yeni bebeği olan ve süt azlığı sıkıntısı çeken annelere de şifalıdır. Çünkü sumağın anne sütünü arttırıcı etkisi bulunmaktadır.

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?

Hazırlanışı ve uygulanışı oldukça kolay olan bu tarifte gereken malzemeler sadece 100 gram kurutulmuş sumak ve 1 litre kaynar sudur. Bir tencereye atılan kaynar suyun içine 100 gram sumak dökülür ve 10 dakika boyunca demlenmesi için bırakılır. Daha sonra soğumaya alınan karışım günde 3 kez yemeklerden önce aç karnına tüketilir.