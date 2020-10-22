Suda doğum nedir, nasıl yapılır? İşte suda doğum hakkında bilgiler

Suda doğumun nasıl yapıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlk kez 1800’lü yılların başında uygulanan suda doğum abu tarihten itibaren belli bir süre ara verişmiştir. Daha sonra 1970 yılına kadar çok yaygın olarak kullanılmazken konuyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmış ve bu tarihten ve özellikle de 1990'dan itibaren anne adaylarına böyle bir doğum yapma seçeneği sunulmuştur. İşte suda doğum hakkında bilgiler

SUDA DOĞUM NEDİR?

Kadın hastalıkları & Doğum Uzmanı ve NLP Uzmanı Kağan Kocatepe’nin konu ile ilgili yazısı şu şekilde:

Suda doğum ilk kez 1800’lü yılların başında Fransa'da uygulanmış bir yöntemdir ve bu tarihten itibaren belli bir süre terk edilmiştir. Daha sonra 1970 yılına kadar çok yaygın olarak kullanılmazken konuyla ilgili bilimsel çalışmalar yapılmış ve bu tarihten ve özellikle de 1990'dan itibaren anne adaylarına böyle bir doğum yapma seçeneği sunulmuştur.

Suda doğum konusunda öncelikle suda doğum sancısı çekmek ve bebeği suyun içinde doğurmak şeklinde ayırmak gereklidir. Suda doğum sancısı çekildiğinde ağrıların belirgin olarak daha az hissedildiği kanıtlanmış durumdadır. Bu elbette oldukça avantajlı bir durumdur ve yine doğum sancılarının daha etkili olduğu, doğumun daha kısa sürdüğü ve bebeğin doğması için çoğu durumda perine bölgesine uygulanan doğum kesisinin daha ufak olabileceği ve hatta hiç kesi olmadan da doğabileceği gösterilmiş durumdadır. Bebeğin suda dünyaya gelmesinin ise yapılan çoğu çalışmaya göre bebeğe ekstradan bir avantajının olmadığı sonucu çıkmış durumdadır. Yani şu anda suda doğumu daha çok anne adayının daha konforlu bir doğum şekli olarak görmek mümkündür.

Suda doğum özellikle Almanya, Hollanda, Avusturya ve İngiltere'de çok yaygın olmasa da sık uygulanmaktadır.

Gelişmiş ülkelerin çoğunda bu konuda özel ekipman ve personeli olan hastanelerde uygulanıyor. Amerika'da evde bile uygulandığını zaman zaman duyuyoruz. Ancak evde doğum elbette daha çok evin küvetinde olduğu için, geniş suda doğum küvetlerine göre bir avantajı olduğunu söyleyemeyiz.

SUDA DOĞUM ÖZEL BİR DOĞUM ŞEKLİDİR

Benim bu konudaki net görüşüm şu şekildedir: Suda doğum özel bir doğum şeklidir ve anne adayı böyle bir doğum şekli olabileceği konusunda henüz gebe olmadığı dönemden itibaren haberdar olmalıdır. Suda doğum “hadi tamam sizin doğumunuzu suda yaptıralım” denecek bir olay değildir. İnsanoğlu karada yaşayan bir canlıdır ve onun doğal doğum şekli aslında suda değildir. Yapılan çalışmalar ağrının daha az olduğunu gösterse de şu an için daha tecrübeli olduğumuz epidural gibi ağrı kesme yöntemleri varken anne adaylarına bunu yaygınlaştırmaya çalışmak veya basit bir olaymış gibi göstermek uygun değildir.

Suda doğum bu konuda yeterince eğitim almış ve belli sayıda suda doğumu gerçekleştirmiş kişilerin önderliğinde kurulmuş kliniklerde uygun anne adayları iyice belirlenerek uygulanması gereken bir yöntemdir. Konunun diğer bir yönü de maliyetin yüksek olması nedeniyle suda doğumu bu maliyeti karşılaması imkansız olan ülkemizdeki yüksek çoğunlukta olan anne adaylarına ballandıra ballandıra anlatarak onları “bu şekilde doğum yapma imkanları olmadığı için” üzmemek konusunda yeterince duyarlı olunmasıdır. Suda doğum lüks bir doğum şeklidir.