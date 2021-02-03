Su diyeti nedir, su diyetinde neler yenir? İşte su diyetinin detayları

Su diyeti, gün içerisinde bol miktarda su ve sıvı içerek zayıflama temeline dayanıyor. Bütün diyet programlarında yer alan su, bu diyette çok daha fazla ön plana çıkıyor. Günlük hayatta ihmal edilen su tüketimini geride bırakmaya ve yeterli miktarda su alınmasına yardımcı olan bu diyetle birlikte, böbrekler daha fazla çalışıyor, vücuttan toksinlerin atılması kolaylaşıyor. Su diyeti kalp ve şeker hastalarına, hamile kadınlara ve emziren annelere yasak.

SU DİYETİNDE NELER YENİR?

Sabah: 1 bardak ılık limonlu su, 1 bardak portakal ve greyfurt suyu karışımı, 2 dilim taze ananas, 6 tane çilek ve 2 kaşık yulaf ezmesi.

Ara: 1 bardak ıhlamur, papatya ve melisa yaprağı çayı, 1 bardak ılık su ve 1 çay kaşığı zencefil tozu ile hazırlanmış çay.

Öğle: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, bol yeşil salata (avokado, turp, taze soğan, tere, roka, maydanoz, domates, yağ ve limon).

Ara 1: 3 tam ceviz (Aralar birer saat ara ile tüketilecektir).

Ara 2: 2 dilim ananas, 1 elma, 1 bardak zencefil tozu çayı.

Ara 3: 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 dilim peynir, domates, salatalık ve maydanoz, 1 bardak papatya çayı.

Akşam: 2 bardak su, 2 kâse sebze çorbası, 1 porsiyon sebze haşlama (tercihe göre üzerine az zeytinyağı, bol limon ile ketentohumu eklenebilir), 1 kutu probiyotik yoğurt.

Ara: 2 dilim ananas, 15-20 adet siyah çekirdekli üzüm, 4 taze kayısı, 2 bardak ılık limonlu su.