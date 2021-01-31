KIŞ AYLARINDA EGZAMALARDA ARTIŞ GÖRÜLÜR

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte cilt hastalıkları özellikle egzama sorunları çok arttı. Hava kuruluğu, nem kaybı ve stres egzamanın en önemli nedenlerindendir. Stres egzaması ise yaz kış fark etmeksizin ruhen veya bedenen yaşanan streslerin cilde yansımasıdır ve herhangi bir zamanda görülebilir.



STRES EGZAMASI NEDİR?

Vücudumuzun en büyük organı olan deri kişinin iç ve dış ortamları arasında bir sınır oluştururken, duygularımızın ve reaksiyonlarımızın yansımasında önemli bir rolü vardır. Dermatolojik hastalıkların yaklaşık yüzde 40 kadarında eşlik eden bir psikolojik bozukluk olduğu görülür.

Stres egzaması son derece yaygındır. Strese bağlı olarak ortaya çıkan deri hastalıkları arasında en sık görüleni stres egzamasıdır.



BELİRTİLERİ NEDİR?

Vücudun herhangi bir yerinde görülebilmekle birlikte en sık saçlı deri ense sınırında, sırtta kürek kemiklerinin üzerindeki deride ve bacaklarda ortaya çıkar. Özellikle kullanılan elin ulaşabildiği deri alanlarında akşamları artan kaşıntıyla kendini gösterir.

Hastalık bazen makat bölgesini de tutabilir ve dayanılmaz kaşıntıya yol açabilir. Kaşınan bölgelerde kızarıklık, kepeklenme ve deride kösele benzeri kalınlaşma ve pul pul dökülmeler ve kabuklu yaralar ortaya çıkar.

Egzama ilerlerse bu bölgelerde zamanla açık yaralar ortaya çıkabilir. Daha da ilerlerse bu yaralardan deriye giren bakteriler enfeksiyona yol açabilir. Tedavi edilmezse kaşıntı sürekli bir hal alır ve giderek vücudun değişik yerlerine yayılır. Yine tedavi edilmeyen durumlarda deride kalınlaşma ve deri renginde koyulaşma bazen yıllarca sürebilir.



KİMLERDE GÖRÜLÜR?

En sık görüldüğü yaş grubu 30-50 yaş aralığıdır. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Hastalık, obsesif kişilik yapısına sahip takıntılı, mükemmeliyetçi kişilerde ve alerjiye yatkınlığı olan bireylerde daha sık görülür.

ERKEN TANI ÖNEMLİDİR

Stresin tetiklediği bu hastalık da strese neden olur ve olay bir kısır döngüye girer. Bu nedenle hastalığın erken tanısı ve tedavisi önemlidir. Tedavi edilmeyen veya gecikilen durumlarda açık yaralar ve enfeksiyonlar görülebilir. Egzama vücutta değişik bölgelere yayılabilir.

Tedavisinde stresi azaltan önlemler başta gelir. Stres egzamasının ilk ve en temel tedavisi kaşıntıyı yok etmek veya kontrol altında tutmaktır. Bunu sağlamak için çeşitli kremler ve losyonlar, ağızdan kullanılan ilaçlar işe yarar. Yine stres egzamasının kontrolünde barsak florasının düzenlenmesi ve diyet de önemli bir rol alır.