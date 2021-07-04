Steteskop Nedir, Ne İşe Yarar? Steteskop Nasıl Ve Ne Amaçla Kullanılır?

Steteskop, tıp uzmanları tarafından bir hastanın göğüs boşluğunu, kalbini ve çeşitli nabız noktalarını dinlemek için kullanılan bir teşhis aletidir.

Steteskop Nedir, Ne İşe Yarar?

Yüzyıllar boyunca, hekimler kulaklarını doğrudan hastanın göğsüne ya da bir muayenenin bir parçası olarak sırtına koyarlardı, tıbbi olarak acil oskültasyon adı verilen bir prosedürdü. Bu sağlık uzmanlarının, hasta hastalarla bu kadar yakın temas yoluyla bulaşıcı hastalıklara yakalanması alışılmadık bir durum değildi.

19. yüzyılın başlarında, Rene Theophile Hyacinthe Laennec adlı genç bir Fransız doktor, kadın hastaları bu şekilde incelemeyi biraz rahatsız edici buldu. 1816'da Dr. Laennec birkaç yaprak kağıttan bir silindir yaptı ve bunu genç bir kadın hastayı muayene etmek için kullandı. İç seslerin bir tüp aracılığıyla izole edilebileceğini ve güçlendirilebileceğini keşfetti, bu da incelemeleri daha az müdahaleci ve yorumlamayı daha kolay hale getirdi.

Dr. Laennec, işitme cihazını torna tezgahına yerleştirilmiş ahşap borular kullanarak mükemmelleştirdi. Arabuluculuk oskültasyon adı verilen yeni muayene yöntemi üzerine önemli bir tıbbi inceleme yazdı. 1819'da meslektaşları onu, Yunanca "göğüs" (stetos) ve "görmek" (kapsam) sözcüklerinden sonra icadına stetoskop adını vermeye ikna ettiler.

Modern stetoskoplar, şeffaf plastik diyaframlı çan şeklinde bir cihaz, bir lastik boru uzunluğu ve çift plastik kulaklığa sahip içi boş bir metal kulaklıktan oluşur. Disk şeklindeki diyafram doğrudan hastanın göğsüne ya da sırtına yerleştirilir. Hasta derin nefes alırken, göğüs boşluğundan gelen sesler diyafram ve zil aracılığıyla güçlendirilir. Bu sesler, içi boş lastik tüp ve kulaklıktan geçerek, muayene eden kişinin kulaklarına sıkı oturan kulaklıklardan ulaşır. Sıvı tutulması veya hava yollarının daralması gibi herhangi bir anormal ses, eğitimli tıp uzmanları tarafından kolayca tespit edilebilir.

Bu cihaz aracılığıyla kalp atışları da duyulabilir, ancak kalp muayenesi için kullanılan diyafram solunum muayeneleri için kullanılanlardan farklı olabilir. Belirli bir soruna yoğunlaşmak için farklı ayarlamalar istenmeyen sesleri filtreleyebilir. Sağlık uzmanları, bir hastanın kalp atış hızının elektronik olarak okunması için bir kalp monitörü kullanabilir, ancak bir stetoskop, elektronik ekipmanla kolayca ölçülemeyen diğer anormallikleri ortaya çıkarabilir.

Steteskop Nasıl ve Ne Amaçla Kullanılır?

Stetoskoplar, tıpkı kendi kulak zarınız gibi titreşen kapalı bir zardır. Bunu yaptığında, stetoskop tüpünün içindeki hava sütununu yukarı ve aşağı hareket ettirir, bu da havayı kulak kanalınızın içine ve dışına hareket ettirir ve işte ses bu şekilde hekime iletilir.

Stetoskopların yüzey alanı, tüp içinde hareket ettirdiği hava kolonundan çok daha büyük olduğu için, tüpteki hava diyaframdan daha fazla hareket etmeli ve kulak ucundan çıkan basınç dalgalarının büyütülmesine neden olmalıdır. Kulağınızda daha büyük basınç dalgaları daha yüksek sesler çıkarır. Stetoskoplar sesleri bu şekilde yükseltir. Stetoskopların kullanım amaçları;

En yaygın kullanımı kalp basıncını ölçmek,

Akciğer seslerinin değerlendirilmesi,

Kalp seslerinin değerlendirilmesi,

Bağırsak seslerinin değerlendirilmesi,

Genellikle arterin daraldığını ve arterioskleroisiste olduğu gibi türbülanslı bir akışa neden olduğunu gösteren, bir arterden kanın anormal bir boğmaca sesi,

Karaciğer açıklığının ölçülmesi,

Ayrıca işitme cihazı olarak da kullanılmaktadır.

Stetoskoplar, nefes sesleri ve normal kalp sesleri gibi yüksek perdeli sesler için en iyisidir. Zil, bazı kalp üfürümleri ve bazı bağırsak sesleri gibi düşük perdeli sesleri algılamak için en iyisidir. Çürüklerin tespiti ve kalp sesleri için kullanılır.

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