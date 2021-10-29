Splenectomy nedir?

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Splenektomi birçok nedenle gerekebilir. Splenektominin en çok gerekli olduğu ve hastaların yarar gördüğü durumlar dalağın anormal kırmızı kan hücrelerini ve trombositleri tükettiği yok ettiği hastalıklardır. Kırmızı kan hücreleri yok olduğunda kansızlık başlar. Herediter sferositoz, disk şeklinde olması gereken kırmızı kan hücrelerinin küre şeklinde olması hastalığıdır. Bu nedenle kırmızı kan hücreleri dalak tarafından yabancı cisim olarak algılanır ve yok edilir.

Beta talasemi ve orak hücreli anemi kırmızı kan hücrelerinin dalak tarafından yok edildiği ve splenektomiden yarar gören diğer hastalıklardır. Splenektomi genellikle 5 yaşından sonra gereklidir. Trombositler dalak tarafından yıkıldığı ve yok edildiği zaman normal pıhtılaşma gerçekleşmez, kolay ve kendiliğinden kanamalar meydana gelir.

İdiyopatik trombositopenik purpura hastalığında trombositlere karşı vücut antikor oluşturur, trombositler dalak tarafından yabancı olarak algılanır ve yok edilir. Hastaların çoğu kendiliğinden veya ilaçlarla iyileşirken, bir kısmında bu önlemler işe yaramaz ve splenektomi gerekir.

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Pediatrik hematologla splenektominin hasta için daha yararlı olacağına karar verene kadar medikal tedaviye devam ederler, splenektomi gerektiği zaman hasta cerrahi bölümle birlikte değerlendirilir. Kaza veya karına darbe sonrası dalağın yaralanması ve splenektomi gerekmesi dışında splenektomi acil bir ameliyat olarak yapılmaz. Hasta için en uygun zamana planlanarak yapılan bir ameliyattır.