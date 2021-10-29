Splenectomy nedir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Savcı sucluyu bulduVe beklenen oldu... Savcı 'suclu'yu buldu!#Alec Baldwin
Kalp krizi sonrası futbol oynamasına izin verilmemişti Eriksene açık kapı...Kalp krizi sonrası futbol oynamasına izin verilmemişti! Eriksen'e açık kapı...#Christian Eriksen
Z kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurduZ kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurdu!#Z Kuşağı
Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü Meteoroloji uyarmıştı...Kar bir anda bastırdı, 3 kent beyaza büründü! Meteoroloji uyarmıştı...#Kar
Cumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyızCumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız#29 Ekim
Denizlide çok tartışılan heykeller kaldırıldı Yerlerine ise...Denizli'de çok tartışılan heykeller kaldırıldı! Yerlerine ise...#Denizli
Akşenerin Siirt ziyaretinde Burası Kürdistan diyen kişi gözaltına alındıAkşener'in Siirt ziyaretinde 'Burası Kürdistan' diyen kişi gözaltına alındı#Siirt
49 kişiyi katletmişlerdi...İsrail 65 yıl sonra özür diledi49 kişiyi katletmişlerdi...İsrail 65 yıl sonra özür diledi!#Kefr Kasım Katliamı
117 kişi yaşamını yitirmişti Telsiz konuşmaları felaketi gözler önüne serdi117 kişi yaşamını yitirmişti! Telsiz konuşmaları felaketi gözler önüne serdi#İzmir
Dünya bu sözlerle sarsıldı... CIAi deşifre ettiDünya bu sözlerle sarsıldı... CIA'i deşifre etti!#Cıa
AKM bugün açılıyor Türkiyenin gözü bu törende... İşte özellikleriAKM bugün açılıyor! Türkiye'nin gözü bu törende... İşte özellikleri#AKM
Kısır gecesi hazırlığında kan aktı: Yaralılar var... Özel harekat gönderildiKısır gecesi hazırlığında kan aktı: Yaralılar var... Özel harekat gönderildi#Kavga
Dünya yine Kuzey Koreyi konuşuyor... Gıda kıtlığında bakın ne yiyeceklerDünya yine Kuzey Kore'yi konuşuyor... Gıda kıtlığında bakın ne yiyecekler!#Kuzey Kore
Şifreli mesajlar paylaştı: Allah seni en sevdiğinle sınayacaktırŞifreli mesajlar paylaştı: Allah seni en sevdiğinle sınayacaktır#Gigi Hadid Ve Zayn Malik Ayrıldı
Meghan bu kez alay konusu oldu: Çocukların umurunda değilMeghan bu kez alay konusu oldu: Çocukların umurunda değil!#Meghan Markle
HABERLERKelebek Haberleri Sağlık Haberleri

Splenectomy nedir?

#Splenectomy#Splenectomy Nedir#Splenectomy Ne Demek

Splenektomi dalağın çıkarılması ameliyatıdır. Dalak solda karnın en üst kısmında diaframın hemen altında bulunur ve bakterilere karşı savaşta bağışıklık sisteminin bir parçası olarak rol oynar. Ayrıca kan dolaşımındaki eski kan hücreleri veya parçalanmış hücreler gibi yabancı molekülleri süzer ve temizler. Karaciğerin kan akımına katkı sağlar ve hücrelerin depolanmasını sağlar. İşte, Splenektomi hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Splenektomi birçok nedenle gerekebilir. Splenektominin en çok gerekli olduğu ve hastaların yarar gördüğü durumlar dalağın anormal kırmızı kan hücrelerini ve trombositleri tükettiği yok ettiği hastalıklardır. Kırmızı kan hücreleri yok olduğunda kansızlık başlar. Herediter sferositoz, disk şeklinde olması gereken kırmızı kan hücrelerinin küre şeklinde olması hastalığıdır. Bu nedenle kırmızı kan hücreleri dalak tarafından yabancı cisim olarak algılanır ve yok edilir.

Beta talasemi ve orak hücreli anemi kırmızı kan hücrelerinin dalak tarafından yok edildiği ve splenektomiden yarar gören diğer hastalıklardır. Splenektomi genellikle 5 yaşından sonra gereklidir. Trombositler dalak tarafından yıkıldığı ve yok edildiği zaman normal pıhtılaşma gerçekleşmez, kolay ve kendiliğinden kanamalar meydana gelir.

İdiyopatik trombositopenik purpura hastalığında trombositlere karşı vücut antikor oluşturur, trombositler dalak tarafından yabancı olarak algılanır ve yok edilir. Hastaların çoğu kendiliğinden veya ilaçlarla iyileşirken, bir kısmında bu önlemler işe yaramaz ve splenektomi gerekir.

Haberin Devamı

Pediatrik hematologla splenektominin hasta için daha yararlı olacağına karar verene kadar medikal tedaviye devam ederler, splenektomi gerektiği zaman hasta cerrahi bölümle birlikte değerlendirilir. Kaza veya karına darbe sonrası dalağın yaralanması ve splenektomi gerekmesi dışında splenektomi acil bir ameliyat olarak yapılmaz. Hasta için en uygun zamana planlanarak yapılan bir ameliyattır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Splenectomy#Splenectomy Nedir#Splenectomy Ne Demek

BAKMADAN GEÇME!

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu İşte savcının hedefindeki kişiler

Alec Baldwin katil olmuştu... Ve beklenen oldu! İşte savcının hedefindeki kişiler

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi