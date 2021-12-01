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Spiritüel sağlık nedir, ne demek?

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Spiritüel sağlık nedir, ne demek

Spiritüel sağlık, hasta tedavi uygulamaları kapsamında ele alınan yöntemlerdendir. Spiritüel sağlık kapsamında bireyin duygusal ihtiyaçları başta olmak üzere, fiziksel ve ruhsal olarak yaşadığı sıkıntılarla baş etmesinde inançların, (her zaman tanrı ile ilişkilendirilmeyen) bireysel öğrenme ve kendini gerçekleştirme yaklaşımları ile birlikte tedavi sürecine dahil edilmesi yer almaktadır. İşte, spiritüel sağlık hakkında detaylı bilgiler

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Spiritüel bakım; bireyin duygusal ihtiyaçları başta olmak üzere, fi ziksel ve ruhsal olarak yaşadığı sıkıntılarla baş etmesinde inançların, (her zaman tanrı ile ilişkilendirilmeyen) bireysel öğrenme ve kendini gerçekleştirme yaklaşımlarının tedavi sürecine dahil edilmesidir. Yoğun bakım üniteleri fiziksel durumu ağır olan hastaların monitör ile izlenerek yaşam fonksiyonlarının desteklendiği, özel tedavi yöntemlerinin uygulandığı, karmaşık cihazların bulunduğu ve önemli ölçüde dikkat gerektiren bölümlerdir.

 

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