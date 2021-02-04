Sızıntılı (Geçirgen) Bağırsak Sendromu hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir?

Neslihan Atagül'ün yakalanması dolayısıyla gündemde yer alan Sızıntılı (Geçirgen) bağırsak sendromu belirtileri ile merak ediliyor. Neslihan Atagül’ün de hastalığı olan geçirgen bağırsak sendromu bağırsaktaki normal yaşayan bakteri florası ve ortamının bozulması ile ortaya çıkıyor. İşte geçirgen bağırsak sendromu hakkında ilgili merak edilenler

GEÇİRGEN (SIZINTILI) BAĞIRSAK SENDORUMU NEDİR?

Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, " Sürekli alınan aspirin gibi bazı ağrı kesiciler bağırsaklarımızdaki koruyucu bariyeri bozabilir. Ayrıca aşırı şeker, özellikle meyve şekeri olan fruktoz, karbonhidrat kullanımı ile bağırsaktaki normal yaşayan bakteri florası ve ortamı bozularak geçirgen bağırsak sendromuna sebep olabilir" dedi.

Bağırsakların sindirim sisteminin ve dolayısıyla vücudun en önemli kısımlarından biri olduğunu ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Bağırsak, yüzeyini kaplayan özelleşmiş hücreleri sayesinde hem gıdaların sindirilmesini hem de sindirilen gıdaların emilmesini sağlar. Bunun dışında vücudumuzun en önemli savunma mekanizmalarından birini de oluşturur. Vücudumuzun ikinci beyni olarak da bilinen bağırsaklarda, birbirlerine komşu bir şekilde sıralanan hücreler arasında sıkı bağlantılar (tight junction) bulunur. Geçirgen bağırsak sendromunda işte bu sıkı bağlantıların bozulması sonucunda, bakterilerin, bakteriyel toksinlerin, sindirilen gıdalardaki toksik-vücuda zararlı maddelerin bağırsaktan kana karışması ve bu şekilde vücudumuzda bazı uygunsuz cevapların ve hastalıkların oluştuğu iddia edilmektedir" dedi.

GEÇİRGEN (SIZINTILI) BAĞIRSAK SENDORUMU TEDAVİSİ

Uzm. Klinik Psikolog, Uzm. Dyt. Merve Öz konu ile ilgili önemli bilgiler verdi. İşte açıklamanın detayları:

Geçirgen bağırsak sendromu tedavi edilebilen bir hastalıktır ve öncelikle de hastalığa sebep olan diğer nedenlerin tespit edilerek ortadan kaldırılması gerekir.

İlaç tedavisinden ziyade doğal beslenme, geçirgen bağırsak sendromu tedavisinde oldukça önemlidir. Doğal olmayan besinler çok fazla tarım ilacı, ağır metal ve benzeri zararlı bileşene maruz kalırlar. Dolayısıyla doğal olmayan besinler bağırsak duvarına daha fazla zarar verme potansiyeline sahiplerdir.

Bağırsak onarılana kadar 3-6 hafta bir fonksiyonel tıp diyetisyeni ya da hekimi gözetiminde eliminasyon diyeti yapmak geçirgen bağırsak sendromu tedavisinde çok etkilidir. Yaklaşık 8-10 saat kaynamış kemik ve et suyu glutamin, lizin, glisin içereceğinden dolayı bağları onaracaktır. Fermente sebzeler yani ev turşuları bağırsak mikrobiyotasının zenginliğini artırıp koruyucu duvar oluşturması açısından önemlidir.

Laktoz intolaransı olmadığı takdirde fermente süt ürünleri de bağırsak mukozasını ve geçirgen bağırsağı onarır. Omega 3 yağ asitleri de bağırsak tamiratında önemli rol oynamaktadır. Glutamin, Glisin, Lizin, Prolin bağırsak bariyerinin onarımını gerçekleştiren proteinlerdir.