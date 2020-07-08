Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Sivrisinek ısırmasına doğal çözümler

Her yıl yaz aylarında binlerce kişi sivrisinekler tarafından ısırılır ancak sivrisineklerin etkileri kişilere göre değişiklik gösterir. Sivrisinek ısırıkları genellikle birkaç içerisinde geçer. Bağışıklık sistemi daha zayıf olanlarda ve çocuklarda, sivrisinek ısırmasının neden olduğu kızarıklık ve şişlik daha uzun süre kalabilir. Isırılan yeri kaşımak, hem kızarıklığın hem de kaşıntının daha da artmasına neden olacaktır. Sivrisinek ısırığına evde bulunan malzemelerden doğal çözümler üretelebilirsiniz.

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA İYİ GELEN YAĞLAR

Fesleğen, biberiye gibi bitkiler eğer ortamda varsa onların kokusuna sivrisinekler pek gelmezler. Kimyasal ya da bitkisel sinek kovucular var. Limon, lavanta, okaliptüs, karanfil, tarçın yağı sinek kovucu özelliği bilinen yağlar.

FESLEĞEN

Sivrisinekleri kovmada en etkili yöntemlerden biri olan fesleğen ısırığın olduğu bölge de için de fayda sağlar. Birkaç fesleğen yaprağını iyice ezin ve ısırılan bölgeye sürün. Fesleğen yoksa adaçayı, taze nane vb. bitkilerin yaprakları da kaşıntıya iyi geliyor.

BAL

Antibakteriyel etkiye sahip olan balı ısırığın üzerine bir miktar sürdüğünüzde kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.

BUZ KOMPRESİ

Sivrisinek ısırıklardan oluşan şişliği buz kompresi uygulayarak en az seviyeye indirebilirsiniz.

ÇAY POŞETLERİ

Çay poşetleri sivrisinek ısırığının neden olduğu şişkinliği geçirmek için kullanılabilir. Çay içtikten sonra kullandığınız poşetleri buzlukta birkaç beklettikten sonra soğutucu etkisinden de faydalanabilirsiniz.

NANE- LİMON



Bir bardağa su doldurarak içerisine biraz nane yaprağı biraz da limon suyu sıkarak sivrisineklerden kolayca kurtulabilirsiniz. İsterseniz bu karışımı vücudunuza sürerek de sivrisinekleri kendinizden uzak tutabilirsiniz.