Sivilce nasıl geçer? Sivilce tedavisi için önemli ipuçları

Sivilce çoğunlukla ergenlik çağında, 12-18 yaş arasında ortaya çıksa da hem kadında hem erkekte, her yaşta görünen bir hastalıktır. Toplumda görülme sıklığı yüzde 80′ in üzerindedir. Ergenlikte cilt altındaki yağ miktarı artar ve yağ bezleri bozulur. Sonuçta ciltte iltihaplı, kızarmış şişlikler oluşur. Yüz, göğüs, sırt, boyun, omuz bölgesinde görülür. Özellikle yüz bölgesindeki sivilceler, tedavi edilmediği takdirde iz şeklinde kalır ya da hayat boyunca devam edebilir. Bu da fiziksel görüntünün bozulmasına yol açar ve kişinin psikolojisini etkileyebilir.

Sivilce oluşumunu artıran faktörler

- Akne oluşumunda çeşitli faktörler söz konusudur. Derimizde bizimle birlikte yaşayan p.acnes adlı bakteri çoğalmaya başlayınca, akne de artmaya başlar. Anne ve babada sivilce olması, çocukta da görülebilir.

- Hormonların da sivilce oluşumunda etkisi vardır. Bunların başında böbrek üstü bezlerinden salgılanan androjen grubu hormonlar gelir. Androjen hormonları ya artmıştır ya da deri, bu hormonlara karşı hassaslaşmıştır.

- Güneş ışığı, sivilcenin iyileşmesini kolaylaştırmasıyla bilinir. Ancak uzun süre güneşte kalmak ciltte oluşabilecek lekeleri arttırır. Buna ek olarak terlemek, sivilcelerin artmasına neden olur.

- Sivilceleri kapatmak için, çeşitli kozmetik ürünlerini kullanmak, hastalığın daha da kötüleşmesine yol açar ve sivilce artar. Çünkü deri gözenekleri makyajla tıkanır ve cilt bozulmaya başlar.

Sivilcelerin oluşumu nasıl engellenir?

- Öncelikle cilt temizliğine önem verilmelidir. Cilt, sabah ve akşam olmak üzere, günde iki defa, cildi fazla tahriş etmeden düzenli olarak yıkanmalı.

- Temizleyicilerin, cildin doğal pH seviyesine yakın olmasına dikkat edilmeli. Haftada 2-3 kez yapılan kil maskesi ve haftada bir kez uygulanan buhar banyosu siyah noktaların görünümünü azaltır.

- Düzenli uyku, hormonların aktivitesini düzeltir. Her gece en az 7 saat uyumak çok önemlidir.

Sivilce tedavisi için ipuçları

Sivilce, tedavisi uzun sürelidir ve iyileşmesi çok kolay olmaz. Düzenli ve sabırlı bir tedavi uygulanmalıdır. Bunun için bir cildiye uzmanına başvurmak en iyisidir.

Akne tedavisinde çok sayıda kullanılan ilaç vardır. Yoğun sivilceli bir hastaya antibiyotik tedavisi uygulanır. 2-3 ay süren bir tedavi gerekir.

Bunun dışında cildinizin yumuşak bir sabun ya da jel ile yıkanması hem yağlanmayı azaltır hem de tedaviye yardımcı olur.

Cildinizi tahriş edecek giysilerden kaçınılması gerekir.

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