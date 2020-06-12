Sivilce mi akne mi? Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı

Ergenlik döneminde hormonların etkisiyle yağ bezleri normalden daha aktiftir. Ciltte yağ üretiminin artması ve ölü deri hücrelerinin cilt kanallarını, gözenekleri tıkamasıyla birlikte bakteriler gözeneklerde hapsolur ve burada çoğalır. Sonuç olarak kızarıklıklar, içi iltihap dolu şişkinlikler, yani sivilceler oluşur. Gözeneğin ne şekilde tıkandığına bağlı olarak siyah uçlu, beyaz uçlu veya kist şeklinde farklı sivilce türleri görülür.



Dermatolog Dr. Neslihan Dolar

SİVİLCENİZİ SIKMAYIN

İşte bu kist şeklinde ortaya çıkan sivilceler veya kurcalanan siyah noktalar, zamanla ciltte iz olarak kalır. Benim ergenlik döneminde sivilce sorunu ile karşılaşan hastalarıma önerim, erken tedavi olmaları ve sivilceleriyle oynamamalarıdır.

Çünkü sizler sivilcelerinizi sıkarak onlardan kurtulmaya çalışırken buzdağı gibi üstte olan kısmını belki söndürüyorsunuz, ancak altta görünmeyen kısmı parçalanıyor ve cilt altında yayılıyor. O nedenle lütfen sivilcelerinizi kurcalamayın.

Ancak bazen sivilceler öyle derinden çıkar ki siz kurcalamasanız da doku kaybı ve damarlarda hasara neden olarak cilt yüzeyinde çukurluklar, kırmızı-mor renkli izler kalabilir.



AKNE BİR HASTALIKTIR

VE TEDAVİ GEREKTİRİR

Akne, cildimizdeki yağ bezlerinin iltihabıdır. Yani bir hastalıktır. Dolayısıyla tedavi gerektiren bir durumdur.

Ergenlik döneminde toplumun yüzde 80’inde yaşanan bu durum, ergenlikten sonra da devam ediyorsa mutlaka altta yatan bir neden vardır. Bizim bu nedeni bulup, onun üzerinden tedaviyi sürdürmemiz gerekir.





AKNEYE NEDEN OLAN

RAHATSIZLIKLAR NELERDİR

Aknenin oluşumuna birçok faktörün neden olduğu düşünülmekle beraber; hormonlar, genetik özellikler, bakteri ve parazitler, bazı hormon ilaçlarının akneye yol açtığı bilinmektedir.

Stres, aşırı terleme, metabolik hastalıklar, uygun olmayan diyetler ve mesleki nedenler de diğer faktörlerdir. Çevresel etmenler, hava kirliliği, yüksek nem düzeyleri, yanlış kozmetik ve cilt bakım ürünlerinin kullanımı da akneyi harekete geçirir.

KARACİĞER HASTALIĞI

SİVİLCE YAPAR MI?

Akne problemi olan bireylerin korkusu bunun karaciğerden kaynaklanabileceğidir, ancak karaciğer bu konuda son derece masumdur aslında. Klasik sivilce karaciğer hastalığında görülen bir durum değildir.

HANGİ VİTAMİNLERİN

EKSİKLİĞİ AKNEYE

NEDEN OLUR

Yapılan son araştırmalar, sivilce problemi olan kişilerde çinko eksikliğine rastlandığını ortaya koymaktadır.

Çinko, bağışıklık sistemini güçlendiren, hücre yenileyen bir mineraldir. A vitamininin kimyasal bileşimini harekete geçirir ve antibakteriyel etkisi ile sivilcelerin azalmasına yardımcı olur .

A vitamini vücudun hücrelerinin yeniden yapılanmasını sağlayan ve cilt sağlığını koruyan en önemli besin kaynaklarından biridir. O nedenle bu vitaminin eksikliği, sivilce artışına neden olabilir.

A vitamini cildi korur ve oluşan doku hasarının onarılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda aşırı yağ birikiminin önüne geçer. Bu da sivilce oluşumunu engeller. Yani A vitamini hem akne hem de yaşlanmaya karşı savaşan etkili bir maddedir. Akne ve siyah nokta sorununu ortadan kaldırmak için B5 vitaminin alınması da önerilir. Bu vitamin adrenal bezlerin düzgün çalışmasına yardımcı olur. Özellikle hormonal düzensizliklere bağlı olarak ortaya çıkan sivilce sorunu için son derece etkilidir.

SAĞLIKSIZ BESLENME

AKNEYE YOL AÇIYOR MU?

Gıdalar aknenin tek nedeni olmasa da akneyi alevlendirici sebep olabiliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar ve gelişen tıbbi bilgiler, diyetin akne gelişiminde etkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle glisemik indeksi yüksek karbonhidratlı gıdalar ve batı tarzı yüksek kolesterol, yağ ve kalori ağırlıklı beslenme akne gelişimine neden olabiliyor.

Akneli hastalar yüksek glisemik indeksli gıdalardan uzak durup, düşük glisemik indeksli gıdaları tercih etmeli. Omega-3 ve Omega-6 tüketimi artırılmalı. Balık, yeşil yapraklı sebzeler, soya yağı, deniz ürünleri bu açıdan yoğun gıdalar.

Süt ve süt ürünleri, hormon içeriklerinden dolayı akneleri alevlendirebiliyor. Her gıda herkeste aynı reaksiyonu vermez. Şüpheli gıdalarla aknelerinde artma tarif eden hastalar o gıdalardan uzak durmalıdır. Bağırsak florasının bozulması, akneye zemin hazırlar.