Sivilce lekeleri nasıl geçer? Sivilce izlerine ne iyi gelir? Evde sivilce lekelerini geçiren bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Sivilceler tedaviyle geçse bile iz bırakabilir. Bu izler leke ve çukur şeklinde olabilir.

Sivilce lekeleri nasıl geçer? Evde sivilce lekelerini geçiren bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Limon suyu: Limon ciltteki lekelere en iyi gelen doğal ürünlerden biridir. İçerisinde bol miktarda barındırdığı sitrik asitle ölü hücrelerin atılmasını ve yeni hücrelerin oluşumunu hızlandırır. Pamuğu limon suyuna batırdıktan sonra cildinize masaj yapar gibi uygulayın ve kuruduktan sonra ılık suyla yıkayın.

Limon ciltteki lekelere en iyi gelen doğal ürünlerden biridir. İçerisinde bol miktarda barındırdığı sitrik asitle ölü hücrelerin atılmasını ve yeni hücrelerin oluşumunu hızlandırır. Pamuğu limon suyuna batırdıktan sonra cildinize masaj yapar gibi uygulayın ve kuruduktan sonra ılık suyla yıkayın. Elma srkeli tonik: Elma sirkesi, ciltteki lekelerin rengini açmaya yardımcı olur. Bu tonik, her gün yatmadan önce rahatlıkla uygulanabilir. Yine pamuğu elma sirkesini batırın ve cildinize uygulayın. Gece yatarken toniği yıkamayın.

Elma sirkesi, ciltteki lekelerin rengini açmaya yardımcı olur. Bu tonik, her gün yatmadan önce rahatlıkla uygulanabilir. Yine pamuğu elma sirkesini batırın ve cildinize uygulayın. Gece yatarken toniği yıkamayın. Aloe vera maskesi: Cilt maskelerinde kullanılan aloe vera yenilenmeyi destekleyen bir özelliğe sahiptir. Yanık veya çatlaklar için önerilen aloe vera sivilce izlerinin tedavisinde sıkça kullanılır. Aloe vera özünü cildinize uygulayarak yarım saat bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

Cilt maskelerinde kullanılan aloe vera yenilenmeyi destekleyen bir özelliğe sahiptir. Yanık veya çatlaklar için önerilen aloe vera sivilce izlerinin tedavisinde sıkça kullanılır. Aloe vera özünü cildinize uygulayarak yarım saat bekledikten sonra ılık suyla yıkayın. Salatalık: Salatalık genel olarak cildi dinlendiren ve hücrelerde yenilenme sağlayarak lekelere de iyi gelen bir özelliğe sahiptir. Dilimlenen salatalıkları cildinize yerleştirerek yarım saat kadar bu şekilde bekleyin. Daha sonra durulama yapmanıza gerek yok.

Salatalık genel olarak cildi dinlendiren ve hücrelerde yenilenme sağlayarak lekelere de iyi gelen bir özelliğe sahiptir. Dilimlenen salatalıkları cildinize yerleştirerek yarım saat kadar bu şekilde bekleyin. Daha sonra durulama yapmanıza gerek yok. Ayrıca sivilce lekelerine karşı ardıç, lavanta, fesleğen zerdeçal ve yeşil çay da tercih edilebilir.

Sivilce lekelerine iyi gelen yağlar

Sivilce lekelerine karşı kullanılabilecek bazı yağlar mevcuttur. Bu nedenle çay ağacı yağı, kekik yağı, jojoba yağı ve biberiye yağı tercih edilebilir.

Sivilce izlerini geçiren için evde maske önerileri

Limon maskesi: Sivilce izleri, vücudumuzda morarmalara, kızarmalara ve kararlamalara sebep oluyor. Limon cilt üzerindeki lekeleri açma konusunda oldukça etkili. Yani, sivilce izlerinizin rengini açarken kullanabilirsiniz. Ayrıca ölü derileri atmak konusunda da oldukça başarılı. 1 çay kaşığı limon ve balı karıştırıp, sivilcelerinizin üzerine uygulayın. 15 dakika bekletin. Bunu günde bir kere düzenli olarak yapın.

Tarçın, limon ve bal maskesi: Tarçın insan cildini bakterilerden arındırır ve kızarıklıkları giderir. Yarım kaşığı toz tarçın, 1 tatlı kaşığı bal ve son olarak 1 çay kaşığı limon suyunu ekleyin, iyice karıştırın. Yaptığınız bu maskeyi 2-3 hafta kullanın. İçindeki tarçın yüzünüzü ölü derilerden arındıracaktır. Limon asitli bir besin olduğu için cildinizi beyazlatacak ve son olarak bal, iyileştirici ve nemlendirici bir özelliğe sahip olduğu için cildinizi besleyecektir.

Tarçın insan cildini bakterilerden arındırır ve kızarıklıkları giderir. Yarım kaşığı toz tarçın, 1 tatlı kaşığı bal ve son olarak 1 çay kaşığı limon suyunu ekleyin, iyice karıştırın. Yaptığınız bu maskeyi 2-3 hafta kullanın. İçindeki tarçın yüzünüzü ölü derilerden arındıracaktır. Limon asitli bir besin olduğu için cildinizi beyazlatacak ve son olarak bal, iyileştirici ve nemlendirici bir özelliğe sahip olduğu için cildinizi besleyecektir. Hindistan cevizi yağı: Hindistan cevizi yağı son dönemlerde oldukça popüler. Sivilceler için faydası ise, E vitamini açısından oldukça zengin ve içerisinde olan yağ asitleri sivilce izlerinin iyileşme sürecini arttıracaktır. Yapmanız gereken sadece ılıklaşmış ve biraz sıvılaşmış yağı, sivilcelerin üzerine uyguladıktan sonra 45 dakika bekleyin ve yıkayın. İzleriniz geçene kadar, günde bir kere uygulayın.

Sırttaki sivilce izlerine ne iyi gelir?

Sırt bölgesi,sivilcelere yoğun rastlanan bölgedir.Yağlı bir alan olması sırt bölgesinde sivilce çıkmasını etkiler. Sırttaki aşırı sivilce çıkması probleminin sebebi sırtınızda yüzünüzde olduğundan çok daha fazla yağ bezi bulunur. Ayrıca tüm gün boyunca kapalı olması da buna bir etkendir. Sıcak ve nemli koşullar bakterilerin üremesi için doğal olarak, aknenin oluşması için de mükemmel bir ortam yaratır.

İlk olarak yoğun ve ağrılı, şiş, bir sırt sivilcesi sorununuz var ise kesinlikle cildiye uzmanına gidip sivilce tedavisi olmalısınız. Sivilce tedavisi olan kişilerde sırt sivilceleri ile birlikte, vücudun diğer kısımlarındaki sivilceler de yok olmakta ve iyileşmektedir.

Doktorlar A vitamini içeren ve yağ bezlerinin tıkanıklığını açan ve bakteri üremesini engelleyen krem, jel ve losyonlar tavsiye edebilir.

Sırt bölgesindeki sivilceler yüzeyselse mekanik kazıma yöntemleri uygulanabiilir.Sırt bölgesindeki deri kalın olduğu için mikrodermabrazyon yöntemle yada kimyasal peeling yöntermleriyle derinin üst tabakasını arındırarak lekelerin yok olmasını sağlar. Derin sivilce izlerinde ise lazer yöntemi uygulanbilir.

Sırtındaki sivilcelerin bir diğer sebebi ise karaciğerin kanı tam olarak temizleyememesidir. Yağlı gıdalar, (fast food, kızartma türü) kolestrolü buna bağlı olarak sivilcelenmeyi tetikler. Karaciğere yardımcı başlıca besinlerden biri turptur. Günde 1 adet turp buna sırttaki sivilcelere iyi gelecektir. Ayrıca bol bol sebze ve meyve tüketmek bir çözüm önerisi olabilir.

BİTKİSEL ÇÖZÜMLER

Bilindiği gibi deniz tuzu sivilcelerin geçmesinde oldukça etkilidir, her gün denize gidemeyenler aşağıdaki yöntemi uygulayabilirsiniz.

Tuz (1 çorba kaşığı)

Su (2 bardak)

Hazırlanışı: Tuz su ile karıştırılır, hazırlanan tuzlu pamuk yardımıyla sivilceli bölgelere hafif bastırılarak sürülür. 20 dakika bekledikten sonra sırtınızı ılık su ile yıkayabilirsiniz.

Elma sirkesi ( 1 yemek kaşığı)

Su (1 bardak)

Hazırlanışı: Suyu bir kaseye koyun elma sirkesini ilave ederek karıştırın, hazırlanan karışımı masaj yaparak sırtınızın tamamına yedirin. 15 dakika bekleyin ve ardından sırtınızı yıkayın. Sırtınızdaki sivilceler geçene kadar gün aşırı tekrarlayabilirsiniz.

Sivilce neden olur?



Sivilce olarak bildiğimiz akne, sık karşılaşılan cilt problemlerinden. Bunların bir kısmı da tedaviye dirençli olabilir. Akne derinin altında bulunan yağ bezlerinin bir hastalığı. Normalde, bu bezlerin salgıladığı yağın deri yüzeyine çıkarak atılması gerekir. Ancak ergenlik döneminde yağ bezi daha fazla yağ salgılar.



Normalde, bu bezlerin salgıladığı yağın deri yüzeyine çıkarak atılması gerekir. Eğer derinin üst tabakasındaki ölü hücreler gereğince uzaklaştırılamazsa ve cildin ürettiği sebumdan kaynaklı yapışmalarla topaklanırsa kolaylıkla yağın deri yüzeyine geçişini sağlayan kanal bu yoğunlaşmış atık kütlesi nedeniyle tıkanır. Tıkanma sonrası bakteri gelişimi ile iltihaplı sivilceler oluşur.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

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