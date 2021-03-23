Sivilce izi nasıl geçer? Sivilce izi tedavisi hakkında bilgiler

Sivilce hem fiziksel hem de psikolojik olarak çoğu zaman kişiye rahatsızlık verebilir. Sivilceler tedaviyle geçse bile iz bırakması mümkündür. Bu izler leke ve çukur şeklinde olabilir. Özellikle yağlı cilt tipi olan kişilerde uzun yıllar boyunca devam ederek ciddi sıkıntılara yol açar.

Sivilce izleri nasıl tedavi edilir?

İzlerinin tedavisine başlamadan önce mutlaka sivilceler dermatoloji doktoru tarafından tedavi edilmelidir. Sivilce izlerinden kurtulmak için en ideal zaman ise kış mevsimidir.

-Sivilce izlerin de kimyasal peeling, AHA, retinoik asit, Arbutin içeren ve C vitamin destekli kremler cilt yüzeyinin yenilenmesinde etkilidir. İzler ne kadar yüzeysel ve küçükse o kadar fazla fayda görür.

-Sivilce lekeleri için kesin çözüm, lekelerin kalıcılığı, iz ve derinliklerine bağlıdır. En güçlü yöntemler lazer tedavileridir. İzlerin çoğu lazer sistemiyle tamamen geçirilir.

-Sivilce lekelerinde mezoterapi, somon DNA, hiyalüronik asidin cilt yüzeyine enjekte edilmesiyle uygulanır. Gençlik aşısı olarak da tanımlanabilen uygulamada, cilt yenilenmesi sağlanır.

-Sivilce Lekelerinde PRP Tedavisi, kişinin kendi kan hücrelerinden yapıldığı için etkili çözümler sunar. Kandaki beyaz hücreler büyüme faktörler sayesinde onarım ve yenilenmiş bir cilt yapısı kazandırır.

Sivilce izleri tedavisi için doğal yöntemler

Deniz tuzu: Bilindiği gibi deniz tuzu sivilcelerin geçmesinde oldukça etkilidir. Bunun için; tuzlu su karışımı hazırlayın, pamuk yardımıyla karışımı sivilceli bölgelere hafif bastırarak uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra cildinizi ılık su ile yıkayabilirsiniz.

Elma sirkeli tonik: Elma sirkesi, ciltteki lekelerin rengini açmaya yardımcı olur. Pamuğu elma sirkesini batırın ve cildinize uygulayın. Gece yatarken toniği yıkamayın. Elma sirkeli toniği her gün yatmadan önce rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

Aloe vera maskesi: Cilt maskelerinde kullanılan aloe vera cildin yenilenmesine yardımcı olan bir etkiye sahiptir. Yanık veya çatlaklar için önerilen aloe vera sivilce izlerinin tedavisinde sıkça kullanılır. Aloe vera özünü cildinize uygulayın, yarım saat bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

Karbonat: Karbonat, ciltteki lekeleri giderirken aynı zamanda bu lekelerin yeniden oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Haftada birkaç gün, ıslatılan cilde karbonat serpiştirilerek uygulanabilir. Bu şekilde 5 dakika kadar beklendikten sonra ılık suyla durulayın.

Salatalık: Salatalık genel olarak cildi dinlendirmesiyle bilinir. Buna ek olarak bu mucizevi sebzenin hücre yenileyici bir özelliği de bulunuyor. Dilimlenen salatalıkları cildinize yerleştirerek yarım saat kadar bu şekilde bekleyin. Daha sonra durulama yapmanıza gerek yok.

Akneli veya yağlı cilde sahip kişiler nasıl bakım yapmalı?

Cilt yüzeyindeki sebum üretimini dengeleyecek özellikte ürünler kullanmalıdır. Bunun için genellikle jel temizleyiciler önerilir. Bu tarz bir temizleyiciyle cildi günde bir kez temizlemek gerekir. Ardından genişlemiş gözenekleri sıkılaştırıcı özelliği olan ve yine yağlı ciltler için cildin durumuna uygun bir tonik kullanılabilir.

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