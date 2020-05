Hazımsızlık nedir, neden olur? Hazımsızlığa ne iyi gelir?

Hazımsızlık bir diğer adıyla şişkinlik yemeklerden sonra hissedilen sindirim problemlerinin tamamına verilen addır. Kişiden kişiye değişmek üzere birçok farklı nedeni ve belirtisi bulunmaktadır. Günümüzde her üç kişiden birinde görülen şişkinlik sorunu, yemek yeme alışkanlıklarıyla da doğrudan ilintili. Sağlıksız ve düzensiz beslenen kişilerde görülme riski ise, diğerlerine oranla iki kat daha fazladır.



Hazımsızlığa Neden Olan Etkenler



1- Hızlı yemek yeme alışkanlığı: Hazımsızlık sorununun en büyük nedenlerinden biri hızlı yemek yeme alışkanlığıdır. Özellikle akşam yemeklerini hızlı bir şekilde, yeteri kadar çiğnemeden tüketen kişilerde görülür. Bunun önüne geçmek için her lokma defalarca çiğnenmeli ve kısa süreli yemek araları verilmelidir.



2- Aşırı miktarda gazlı içecekler tüketmek: Öğünlerde sıklıkla gazoz ve kola gibi içecek tüketen bireylerde hazımsızlık, had safhada görülüyor. Bu içecekler başta asit olmak üzere birçok zararlı bileşeni içeriğinde bulundurmaktadır. Bu da yemeklerin sağlıklı bir şekilde sindirilmesine engel olmakta ve kişilerin midelerinde rahatsızlık hissetmelerine neden olmaktadır.



3- Sağlıksız beslenme: Patates kızartması, hamburger ve benzeri fast-food gıdaları tüketmek de büyük oranda hazımsızlığa neden oluyor. Bu ürünler doğal değil yapay katkı maddeleri ile pişirildiği için mide tarafından tam anlamıyla sindirilemez. Donmuş yağ oranı yüksek olan gıdalar da midede şişkinliğe ve aşırı gaz birikimine neden olabilir.



4- Aşırı baharat tüketimi: Sofraların vazgeçilmezi olan baharatların tüketimi de bu türde şikayetlerin artmasına neden oluyor. Özellikle pul biber, nane ve kekik gibi keskin baharatlar hazımsızlık şikayetlerinin artmasına sebebiyet vermektedir.



5- Hareketsizlik: Akşam yemeklerinden sonra direkt olarak yatmak ve hareket etmemek, vücudun sindirim güçlüğü çekmesine neden olur. Bu ise çeşitli belirtilerle sindirim sisteminin tam olarak çalışamadığını gösterir. Bunun önüne geçebilmek için öğünlerden sonra yürüyüşe çıkmak öneriliyor.



Hazımsızlık Belirtileri Nelerdir?



1- Geğirmek: Her ne kadar yemeklerden sonra geğirmek bir sağlık göstergesi sayılsa da aslında durum tam tersidir. Aşırı miktarda ve üst üste geğirmek midenin verdiği bir alarm olarak algılanmalıdır.



2- Mide ekşimesi ve ağrıması: Bazı hastalarda mide ekşir iken bazılarında ise şiddeti değişen ağrı semptomları gözlemlenebilir.



3- Tuvalete çıkamama: Özellikle elli yaş üstü kişilerde sindirim zafiyetleri tuvalete çıkamamak olarak kendini gösterir. Mide ne kadar şişkin olursa olsun, kişi rahatlayamaz ve hazımsızlığın belirtileri giderek artar.



4- Kusma: Ender görülen bir belirti olsa da yemeklerden sonra kusmak da hazımsızlığın en büyük belirtileri arasında gösteriliyor. Kusma şikayetleri bulunan kişiler profesyonel destek almalıdır.



Hazımsızlığa İyi Gelen Şeyler



1- Maden suyu içmek: Yemeklerden takriben on - on beş dakika sonra maden suyu içilmesi öneriliyor. Burada dikkat edilmesi gereken iki nokta mevcuttur. Maden suyu niyetiyle içilen sodalar herhangi bir olumlu tesir yaratmaz. Üzerinde maden suyu yazan içecekler tercih edilmelidir. Aynı zamanda söz konusu içecekleri şişeden değil bir bardağa doldurarak içilmesi tavsiye edilir. Uzun süreli şikayetleri bulunan kişiler maden suyunun içine limon sıkabilir.



2- Zencefil çayı: Zencefil bitkisiyle evde hazırlanabilecek pratik bitki çayları da hazımsızlık problemine doğrudan iyi gelmektedir. İçtiği çayı tatlandırmak isteyenler şeker yerine bal kullanmalıdır.



3- Karbonatlı su içmek: Karbonatlı su içmek hem mide yaralarına iyi gelmekte hem de hazımsızlık sorunlarını yarı yarıya azaltmaktadır. Maden suyunun özünde de bulunan karbonat bir kaşığı geçmeyecek şekilde su ile birlikte tüketilebilir.



Hazımsızlık İçin Egzersiz



Gün içerisinde otuz dakika ya da bir saat egzersiz yapmak midenin tüm sindirim sistemi organları ile birlikte daha verimli çalışmasını sağlar. Yemeklerden sonra hafif tempo ile yürümek de mide sorunlarının çözümünde önerilmektedir.