SÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ± yatÄ±ÅŸ pozisyonu, rÃ¼zgar Ã§arpmasÄ± da dahil birÃ§ok farklÄ± komplikasyonun bir araya gelmesiyle oluÅŸabilir. BazÄ± aÄŸrÄ±lar vÃ¼cuda yerleÅŸip kronik bir boyuta varÄ±rken, bazÄ±larÄ± ise travma, stres ve kazalara baÄŸlÄ± olarak ortaya Ã§Ä±kabilir. Ã–zellikle yaÅŸ ve kilo faktÃ¶rÃ¼ sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±nda belirleyici olmaktadÄ±r. Genellikle bel, boyun ve saÄŸ sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ± ile birlikte gÃ¶rÃ¼lÃ¼r.

SÄ±rt AÄŸrÄ±sÄ±na Ne Ä°yi Gelir?



VÃ¼cudun birÃ§ok yerinde var olan aÄŸrÄ±larÄ±n bitkisel Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in kekik yaÄŸÄ± sÄ±klÄ±kla Ã¶nerilmektedir. Tercihe baÄŸlÄ± olarak zeytinyaÄŸÄ± ile birlikte kullanÄ±lmasÄ±nda hiÃ§bir sakÄ±nca yok. Hasta yÃ¼z Ã¼stÃ¼ yatarak sÄ±rtÄ±nÄ±n aÄŸrÄ±yan kÄ±sÄ±mlarÄ±na kekik yaÄŸÄ± sÃ¼rÃ¼lÃ¼r. BirkaÃ§ gÃ¼n iÃ§erisinde aÄŸrÄ± semptomlarÄ±nda ciddi bir azalma gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bunun yanÄ± sÄ±ra papatya Ã§ayÄ± sakinleÅŸtiren ve doÄŸal yollardan aÄŸrÄ± gideren bir bitki Ã§ayÄ±dÄ±r. Ã–zellikle gece yatmadan Ã¶nce iÃ§ildiÄŸi takdirde kiÅŸilerin aÄŸrÄ± ÅŸikayetleri azalmaktadÄ±r. AyrÄ±caÂ sarÄ±msak, soÄŸuk kompress ve epsom tuzu gibi uygulamalar da aÄŸrÄ±larÄ±n daha az hissedilmesine yardÄ±mcÄ± oluyor.



SÄ±rt AÄŸrÄ±sÄ± Nedenleri Nelerdir?

KiÅŸiden kiÅŸiye deÄŸiÅŸmek Ã¼zere farklÄ± hastalÄ±klar ve nedenler de sÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ± oluÅŸumlarÄ±nÄ± tetikler. SÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n bazÄ± nedenlerini ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralayabiliriz:Â



AÅŸÄ±rÄ± yÃ¼kleme: Fazla doldurulmuÅŸ Ã§antalarÄ±n saatlerce taÅŸÄ±nÄ±yor olmasÄ± sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n bir numaralÄ± nedenleri arasÄ±nda gÃ¶steriliyor. AynÄ± ÅŸey pazar torbalarÄ± ve benzeri yÃ¼klerin uzun sÃ¼reli taÅŸÄ±nmasÄ±yla da gerÃ§ekleÅŸebilir. Kollarda baÅŸlayan aÄŸrÄ± daha sonra bel ve sÄ±rt bÃ¶lgesine sirayet edebilir.

Spor: Spor yapmak, vÃ¼cudun genel saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in idealdir. Ancak yanlÄ±ÅŸ ya da aÅŸÄ±rÄ± bir ÅŸekilde yapÄ±lan hareketler doÄŸrudan doÄŸruya sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±na sebep olmaktadÄ±r.



Sinir sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±: Ani ve fevri hareketler (eÄŸilip kalkma, birden saÄŸa sola dÃ¶nme gibi) sinir sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ±na neden olur. Bel ve sÄ±rtta sÄ±kÄ±ÅŸan sinirler gerekli mÃ¼dahaleler yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± takdirde Ã§ok daha ÅŸiddetli bir ÅŸekilde hissedilir.



SaÄŸlÄ±ksÄ±z uyku: Sadece Ã§ok sert deÄŸil Ã§ok yumuÅŸak zeminlerde uyumak da bel ve sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±na neden olabiliyor. Uyku sÃ¼resince cereyanda kalan ve Ã¼ÅŸÃ¼yen kiÅŸilerde bel tutulmasÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Bel tutulmasÄ±nda ''gezen aÄŸrÄ±'' olarak tanÄ±mlanan aÄŸrÄ± sÄ±rt ve ense kÄ±smÄ±na da sirayet eder. YumuÅŸak deÄŸil sert ve pamuklu yastÄ±klar kullanmak sÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ± belirtilerini en aza indirgemektedir.



Bel FÄ±tÄ±ÄŸÄ±: Ä°leri yaÅŸlarda sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼len bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± sÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetleriyle ortaya Ã§Ä±kar. Bel kaymasÄ± da aynÄ± ÅŸekilde sÄ±rttaki aÄŸrÄ±larÄ± arttÄ±ran bir diÄŸer hastalÄ±ktÄ±r.



Kalp hastalÄ±klarÄ±: Kalp aÄŸrÄ±sÄ± ileri evrelerinde sÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ± olarak kendini hissettirir. Bu nedenle uzun sÃ¼ren ve geÃ§meyen sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±nda mutlaka bir uzmana gÃ¶rÃ¼nÃ¼lmesi gerekiyor.



Kemik erimesi: Kalsiyum eksikliÄŸi ve diÄŸer nedenlerle ortaya Ã§Ä±kan kemik erimesi, ileri safhalarÄ±nda eklem aÄŸrÄ±larÄ±na yol aÃ§ar. SÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ± da en yaygÄ±n gÃ¶rÃ¼len belirtilerinden biridir.



SÄ±rt AÄŸrÄ±sÄ± NasÄ±l GeÃ§er?



Profesyonel olarak ifa edilen masaj uygulamalarÄ± sÄ±rt aÄŸrÄ±nÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunu ortadan kaldÄ±rmaktadÄ±r. Bitki Ã¶zlÃ¼ losyonlar ve Ã¶zel kremlerle yapÄ±lan masajlar, periyodik aralÄ±klarla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± takdirde hasta bÃ¼yÃ¼k oranda rahatlar. AyrÄ±ca, Ã¶zel olarak imal edilen aÄŸrÄ± bantlarÄ± bel ve sÄ±rt bÃ¶lgesine yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±r. YaklaÅŸÄ±k olarak 30 - 40 dakika boyunca sabit bir ÅŸekilde tutulur. Bu bantlar, sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ sinirleri aÃ§arken aÄŸrÄ±larÄ±n Ã§ok daha az hissedilmesini mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lÄ±yor.

SÄ±rt AÄŸrÄ±sÄ± Belirtileri



HastalarÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸunda sÄ±rt aÄŸrÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶zellikle akÅŸam ve gece vakitlerinde artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¶zlemlenmiÅŸtir. Bunun en bÃ¼yÃ¼k nedeni gÃ¼n iÃ§erisindeki yorgunluk, duruÅŸ bozukluklarÄ± ve stres gibi faktÃ¶rlerdir. Oturma bozukluklarÄ± da bu anlamda tetikleyici oluyor. SÄ±rt aÄŸrÄ±sÄ± sonucu kiÅŸinin gÃ¼nlÃ¼k ve sosyal yaÅŸamÄ± tamamen etkilenir. BazÄ± hastalarÄ±n bacaklarÄ±nda uyuÅŸma ve idrar kaÃ§Ä±rma gibi belirtiler de sÃ¶z konusu olabilmektedir.

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