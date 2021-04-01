Sirkadiyen beslenmede en önemli faktör zaman

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, sirkadiyen beslenmenin püf noktaları ve hangi saatlerde yenmesi gerektiğine dair bilgi verdi. Balcı, “Sirkadiyen, vücudun bir gün içerisinde gerçekleştirdiği fizyolojik, psikolojik ve hormonsal süreçlerin toplamı ile oluşan vücut ritmidir. Sirkadiyen ritmi, organizmanın biyolojik saati olarak tanımlayabiliriz. Vücudumuzun işlevlerinin düzenli bir şekilde işleyişini ifade eder. Sirkadiyen ritmin bir parçası olarak uyku-uyanıklık döngüsü, hormon salınımı, metabolik aktiviteler, kişisel performans, kalp hızı ve kan basıncı örnek olarak verilebilir” dedi.

“SİRKADİYENDE GIDA KISITLAMASI YOK”

Sirkadiyen beslenmenin bilindik diyet türlerinden daha farklı olduğunu belirten Balcı, “Diğer diyet türleri ile aralarındaki en temel farklılık; sirkadiyen beslenmede gıda kısıtlaması ve yasaklanmasının olmamasıdır. Sirkadiyen beslenmenin esas odak noktası; besinlerin içerdiklerinden ziyade, besinlerin tüketildikleri zaman dilimidir” şeklinde konuştu.

''HER GÜN AYNI SAATTE YEMEK YENMELİ''

Sirkadiyen beslenmenin vücudun doğal döngüsüne ayak uydurmayı ve bu düzenin de dışına çıkmamayı gerektirdiğini söyleyen Balcı, bu beslenme düzenine uygun olarak yaşamak için ilk olarak doğru beslenme düzenine de sahip olmanın önemli olduğunu belirtti.

''GECE YEMEK YEMEYİN''

Balcı son olarak günün erken saatlerinde yani enerjinin fazla tüketildiği saatlerde tahıl ve yağ grubu besinlerin tüketiminin önererek “Öğle saatlerinde ise daha hafif fakat protein içeriği yüksek besinlerin tüketimi önemlidir. Protein içeriğinin yüksek olması akşam yemeğine kadar olan sürede daha tok olmayı sağlayacaktır. Metabolizmanın yavaş çalıştığı akşam saatlerinde ise yağ oranı düşük besinler özellikle salatalar ve çorbaları tercih etmek daha doğru olacaktır. Gece yemek önerilmez. Çünkü gece metabolizma hem çok yavaş çalışır hem de vücut enerjisini besinlerin sindirimine değil kendisini onarmaya ve yenilemeye harcamalıdır” dedi.

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