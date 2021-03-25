Sinüzit nedir neden olur? İşte sinüzit belirtileri ve tedavisi

Sinüzit, her mevsimde görülebilir ancak kış aylarında daha fazla karşılaşılır. Tedavi edilmezse de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Pek çok kişi de bu sorunu yaşıyor. Sinüzit sorununa karşı baş ve yüz bölgesinin soğuk havalarda korunmasına dikkat edilmesi gerekli. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, sinüzit ile ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Sinüzit nedir, neden olur?

Sinüs, bebeklikten ergenliğe kadar oluşumlarını tamamlayan ve burun çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşluklarına denir. İnsan vücudunda 4 çift sinüs bulunmaktadır. Bunlar; yanak sinüsleri, alın sinüsleri, geniz bölgesindeki sinüsler ve gözler arasındaki sinüslerdir. Sinüsler, burun sisteminin bir parçasıdır ve mukus oluşumuna yardımcı olur. Burun ve sinüsler günde yaklaşık yarım litre mukus salgılar. Bu sayede de toz parçacıklarını ve bakterileri süpürürler.

Sinüzit ise burun etrafına yerleşmiş sinüsleri döşeyen mukozanın iltihaplanması durumudur. Sinüslerin buruna boşalma kanallarının dolması, mukus sinüsleri içerisindeki muko slier aktivitenin bozulması ve mukos içeriğinin değişmesi gibi durumlar sinüzit oluşumuna neden olur.

Sinüzit belirtileri nelerdir?

Baş ve yüz ağrısı akla ilk olarak sinüziti getirmektedir. Ancak sinüzitte ağrı oranı yaklaşık %5 oranındadır. Daha çok burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve yüzde dolgunluk hissi gibi belirtilerle kendini gösteren sinüzitte belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. En sık karşılaşılan belirtileri ise;

• Sık sık görülen inatçı öksürük

• Göz çevresindeki basınç hissi,

• Burun tıkanıklığı,

• Nefesin kötü kokması,

• Mide bulantısı,

• Geniz akıntısı ve horlama,

• Nadiren görülen boğazda yanma hissi,

• Koyu kıvamlı burun akıntısı,

• Uzun süren baş ağrıları,

• Uzun süre devam eden soğuk algınlığı.

Tanı ve tedavisi

Sinüzit tanısı, Kişinin şikayetleri doğrultusunda klinik muayene, endoskopi ya da radyolojik tetkikler ile teşhis konulmaktadır. Akut rinosinüzitte konvansiyonel sinüs grafilerine ihtiyaç duyulmaz ancak tedaviye yanıt vermeyen durumlarda ise tomografiye başvurulur. Akut rinosinüzit teşhisi konulan kişilerde hastalık ilaç ile tedavi edilebilir. Tekrarlayan durumlarda ya da kronik durumlarda polip ya da alerji söz konusu değilse cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Akut viral rinosinüzitlerde ise sık burun temizliği, bol su içmek ya da ateş düşürücü ilaçlar kullanarak şikayetler azaltılabilir.

Antibiyotik tedavisi genelde yedi günden uzun süren ve şiddetli semptomları olan kişiler için uygulanmalıdır. Bol su tüketimi salgı yumuşatıcı etkiye sahip olduğu için oldukça önemlidir. Önerilen tüm tedavi yöntemlerine rağmen herhangi bir iyileşme söz konusu olmazsa ameliyat düşünülebilir. Günümüzde kronik ya da sürekli tekrarlayan rinosinüzit tedavisinde endoskopik sinüs cerrahisi uygulanmaktadır.

Nelere dikkat edilmeli?

Tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi sinüzitte de önemli olan korunmaktır. Üst solunum yolları enfeksiyonu genelde hava ve damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Dolayısıyla alışveriş merkezleri gibi kalabalık ortamları, toplu taşıma araçlarını ve kapalı ortamları sık sık havalandırmak önemlidir. Özelikle bağışıklık sisteminizi destekleyecek gıdalar tüketmeli ve burun eğriliği, geniz eti büyüklüğü, burun eti büyüklüğü ve alerji gibi sorunlarınız varsa bir an önce tedavi ettirmeniz sinüzit oluşumunu engellemeye yardımcı olacaktır.

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