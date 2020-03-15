Sindirim sistemi nedir? Sindirim sistemi organları ve hastalıkları nelerdir?

Sindirim sistemi, insan vücudunun devamlılığını sağlayabilmesi için, yiyeceklerden enerji alan organlar bütünüdür.

Sindirim Sistemi Nedir?

Sindirim sisteminin ana görevi, yiyeceklerden enerji alarak, vücudun çalışmasını sağlamaktır. Sindirim sistemi, yiyeceklerden enerji almakla kalmaz, onların vücudun dışarısına atılmasına da olanak tanır.

Ağızdan alınan yiyecekler, yemek borusundan mideye geçer. Midenin burada yakma göreviyle, enerji alımı başlamış olur. Daha sonra, atıklar haline gelen yiyecekler, sindirim sisteminin diğer organları olan bağırsaklar tarafından dışarıya atılır.

Sindirim Sistemi Organları Nelerdir?

Sindirim sistemi organları, insan vücudu içerisinde sindirimin düzenli ve disiplinli olarak yapılmasını sağlarlar. Her bir organın kendi görevi bulunur. Bunun dışında görev yapmayan organlar, sindirimin çalışmasına yardımcı olur.

Ağız: Ağız, sindirim sisteminin ilkidir. İlk sindirim burada, tükürükle başlar. Ağız yoluyla yiyecekler alınarak, yiyeceklerden enerji alımına başlanmış olur.

Yemek Borusu: Solunum borusunun hemen yan tarafında yer alan yemek borusu, ağız yoluyla alınan yiyeceğin mideye indirilmesine ve sonrasındaki işlevlerin görülmesini sağlar.

Mide: Sindirimin gerçekleştiği en önemli organ mide olarak kabul edilir. Bilim insanları, tüm sindirim organlarının çok önemli olduklarını ama midenin özel bir yere sahip olduğunu belirtirler. Yemek borusuyla mideye ulaşan yiyecekler buradaki enzim ve asit sayesinde parçalanmaya başlar. Yiyecekler tam anlamıyla parçalandıktan hemen sonra ince bağırsağa yollanır.

İnce Bağırsak: Mineral ve vitaminlerin yiyeceklerden alınarak kan sistemine iletilmesi aşaması, ince bağırsakta gerçekleşir. Sindirim işlemi burada her anlamıyla gerçekleşir ve sonrasında kalın bağırsağa doğru yol alınır.

Kalın Bağırsak: Vücuda alınmış olan yiyeceğin tamamen sindirildikten sonra gittiği son yer kalın bağırsak olarak söylenebilir. Kalın bağırsağa ulaşan yiyecek artık sıvı hale gelmiştir. Farklı bölümlere sahip olan kalın bağırsakta, belirtilen yiyecek sonlara yol aldıkça sıvıdan katı forma dönüşmeye başlar. Kalın bağırsakta rektum bölümünde bu bekletilir. Rektum dolduğu anda, beyin otomatik olarak talimat verip, tuvalete gitme ihtiyacını belirtir.

Sindirim Sistemi Hastalıkları Neler?

Sindirim sisteminde meydana gelen birçok hastalık bulunur. Bunlardan en önemlilerini açıklamaya başlayalım.

Reflü: Midede bulunan yiyeceğin, yemek borusuna kaçması şeklinde tanımlanabilir. İlk ortaya çıkışı fark edilmeyen bu hastalık, patolojik duruma dönüştüğünde, yemek borusunda tahriplere yol açabilir.

Hazımsızlık: Genellikle çok fazla yemek yiyen kişilerde görülür. Düzensiz beslenen kişilerde görüldüğü de hekimler tarafından bildirilir. Tek başına gelişimi mümkün olmadığından, ülser, reflü ve safra kesesinde rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıktığı söylenebilir.

İshal ve Kabızlık: İshal, bağırsaklarda yaşanan düzensizlikler nedeniyle dışkı formunun sıvı duruma gelmesi halidir. Dışkı düzeni 1 gün içerisinde 2 ve üzerinde olmaya başlar. Kabızlık ise ishalin tam tersi durumdur. Dışkılamanın hafta içerisinde 3 veya daha az olması ve sert biçimde bulunması, kabızlık olarak tanımlanabilir.

- Karaciğer Hastalıkları

- Hemoroid

- Safra Kesesi Rahatsızlıkları

- Kanser

- Pankreas İltihaplanması

- Crohn Hastalığı

- Mide Ülseri

- Gastrit, sindirim sisteminde meydana gelen diğer rahatsızlıklar arasında yer alır.

Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları Tedavisi

Sindirim sisteminde meydana gelen rahatsızlıkların bir kısmı, enfeksiyon karşıtı ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Ancak bazıları bu anlamda daha farklı tedavi yöntemleri uygulanarak giderilebilir. Sindirim sisteminde meydana gelen rahatsızlıkların bir kısmı ciddi olup, öldürücü etkiye sahiptir. Sindirim sisteminde rahatsızlık oluşumunu engellemenin en iyi ve kullanışlı yolu, düzenli beslenme biçimi olarak kabul edilir.