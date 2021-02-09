Sigara bağımlılığı hastalık kabul edilmeli; tıbbi destek şart

Dünya üzerinde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden biri sigara ve tütün ürünleri kullanımı. Sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve davranış değişikliğini sağlamak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1987 yılında 9 Şubat ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ olarak kabul edildi. Medicana International Ankara Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nihal Başay sigarayı bırakmanın insanın kendisi için verebileceği en önemli karar olduğuna dikkat çekti. Sigarayı bırakmada en önemli adımın karar vermek olduğunu belirten Başay, bu kararı verdikten sonra destek almak gerektiğini, bu desteğin motivasyon yada ilaç desteği olabileceğini ifade etti.

SİGARA AZALTILARAK BIRAKILMAZ

Başay, sigarayı bırakmaya karar veren kişinin mutlaka doktora başvurması gerektiğini söyledi.

Sigaranın azaltılarak bırakılamayacağını dile getiren Uzm. Dr. Başay, “Sigaradan kurtulmanın tek çözümü birden bırakmaktır. Sigara bağımlılığı bir hastalık olarak kabul edilmeli ve tıbbi destek mutlaka alınmalıdır. Alternatif yöntemlere başvuranların tekrar sigaraya başlama oranları tıbbi destek alanlara göre daha yüksektir. Kaliteli yaşam, sağlıklı nefes ve pek çok hastalık riskini yok etmek için sigarayı bırakmak şarttır” ifadelerini kullandı.

SİGARAYI BIRAKMAYA KARAR VEREN KİŞİ NE YAPMALI?

Sigarayı bırakmaya karar veren kişinin etrafında içmeyi motive eden kül tablası, çakmak, sigara paketi gibi malzemelerden uzak durması gerektiğine dikkat çeken Başay, “Sigarayı bırakma sürecine giren kişi bol su içmeli, diyet ve spor yapmalı. Özellikle de sigarayı bırakmaktan vazgeçiren etken kilo alımı olduğu için kişinin sağlığına daha dikkat etmesi gerekir. Sigarayı bırakan kişilerin içme isteği akıllarına gelince farklı aktiviteleri yapmaları oyalanmaları açısından faydalıdır. Örneğin eli meşgul etmek için kalemle oyalanmak, bulmaca çözmek gibi bir şeylerle uğraşmak kişiyi oyalayabilir” diye konuştu.