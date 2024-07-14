Sıcak hava ve boyun tutulmaları

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“Klima beni çarpar, ben vantilatör kullanıyorum” diyebilirsiniz. Hatta doğal yöntem olarak karşılıklı iki pencere açıp hava akımı da sağlayabilirsiniz.

Her yöntemin boyun açısından sakıncaları var.

Boynumuz çok narin bir yapıda ve bel-sırt omurlarına göre korumasız.

Çok basit travmalardan, hava akımından ve ani, ters hareketlerden bile etkilenir.

Yaz-kış fular takmak işe yarayacaktır. Aynı zamanda ısı dengesini koruyarak, terlemeyle gelen ıslaklığı alacaktır.

GÜÇLÜ BİR BOYUN İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Sadece eklem, kas ve kemik üçgenini güçlendirmek yetmez.

Duruş ve pozisyonlarımız tamamen boyun açısını korumak yönünde olmalıdır.

Servikal lordoz dediğimiz boynun ‘C’ şeklini korumak gerekir.

Basınç eğrisi değiştiğinde ise omurgaların arasındaki kıkırdak yapının da bozulmaya yüz tuttuğunu göreceksiniz.

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Bu da bize boyun ve kol ağrısı, uyuşma, hatta ilerleyen zamanda kuvvet kaybı olarak yansır.

EGZERSİZLE KORUMAK MÜMKÜN MÜ?

Boyun omurlarını korumak demek, kasları ve eklemleri korumak demektir.

Onların sağlamlığını ve dayanıklılığını artırmakla omurlarımızı, devamında da beynimizin uzantısı olan omurilik sinirlerimizi korumuş oluruz.

Egzersize başlamadan önce boyun kaslarını ısıtarak hazır hale getirmek gerekir.

Çocukların istemedikleri bir şeyi belirtmek için omuzlarını kaldırarak yaptığı “Bana ne” hareketini 4-5 kez tekrarlayın.

Sonrasında ise parmak uçlarınızı büzerek göğüs üzerinde sabitleyin. Dirsekleriniz yere paralel olarak çember çevirmeye başlasın.

İşte şimdi hazır ve ısınmış kaslarınız var, egzersizleri yapmaya başlayabilirsiniz.

BOYUN FITIĞI MI OLDUM?

Boyun kilitlenmeleri artmadan önlem almak gerekir, konusunda uzman hekimlere muayene olmanızı öneririm.

İlk sinyal olan ağrı ve tutulma, ters giden bir durumun göstergesidir.

“Bir masaj yaptırsan geçer”, “Ağrı kesici çok iyi gelir”, “Şu kremi sür ve sıcak tut, zaten doktor da sana aynısını verecek”, “Gel ben bir kütürdeteyim” gibi tavsiyeleri dinlemeyin!

BOYUN DÜZLEŞMESİ FITIK MIDIR?

15-20 yıl öncesine kadar boyun düzleşmesi önemsenmezdi. Ama asıl fıtık başlangıcının düzleşme olduğunu anlayınca, ciddiye alarak tedavisine yoğun mesai harcamaya başladık.

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İlk olarak açı bozulması, boyun kavisinin düzleşerek terse dönmesi tüm dengeleri bozar.

Boyun ağrısıyla kendini gösterir. İlerlemesi durumunda da kollara yayılan ağrı, uyuşma başlar. Gece uyutmayan ağrılar ve kuvvet kaybı belirtisi ise acillik durumu izah eder.

AMELİYAT NE ZAMAN GEREKİR?

Tedavi protokolünde saptanan her fıtık hemen ameliyat edilmez.

Tüm boyun fıtıklarının yüzde 3-4’lük kısmı mikrocerrahi adayıdır.

Kuvvet kaybı, idrar tutamama, dengesizlik, 3-4 hafta fizik ve ilaç tedavisine yanıt vermeme, baş dönmesi, baş ağrısı ve uyuşmalarda ameliyat konuşulabilir.

Diğer yüzde 96-97’lik kısım ise alternatif ve destekleyici tedavilerle sorunu çözebilir.

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Son 30 yıldaki mikrocerrahi teknikler sayesinde hekimler de hastalar da artık daha rahat.

Hastanın ameliyat bölge kesisini 1.5 cm olarak planlayıp buradan mikroskop sayesinde 40 kata yakın büyüterek, çok detaylı ve dokuya saygılı temizlik yapabiliyoruz.

Bu tekniğin avantajı, herhangi bir sinir dokusuna zarar verme olasılığını en aza indirmesi ve iyileşme süresinin kısa olmasıdır.

Küçük bir iz olması sebebiyle halk arasında “kapalı ameliyat” diye adlandırılır.

NORMAL HAYATA DÖNÜŞ

Boyun fıtığı ameliyatlarından sonra 1-2 hafta boyunluk takmak gerekir.

Bazen ameliyat sonrası duruş ve pozisyon eğitimi için kısa süreli fizik tedavi desteği önerilebilir.