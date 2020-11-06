Şeker koması nedir, neden olur?

Kandaki şeker miktarının normalin üstünde olmasına tıp dilinde hiperglisemi denir. Şeker koması, diyabetli hastalarda kan ve idrarda glukoz ve keton yüksekliği ile seyreden ve komaya kadar varabilen ciddi komplikasyondur. Hastaların Tipll DM’nin özelliklerini bilmesi, şeker yüksekliği ve düşüklüğünün belirtilerini bilmesi gerekmektedir.



Şeker komasının ana nedeni hastanın insülin kullanımına dikkat etmemesi gelir. Ayrıca hastanın geçirdiği enfeksiyonlar, diyabetik beslenme ile hayatına devam etmemesi, ishal, bademcik iltihabı, yeme bozuklukları, ayağında oluşabilecek bir apse, grip gibi hastalıklar da şeker komasına neden olabilir.



Kan şekerinin yükselmesine bağlı belirtiler:



Sık idrara çıkma

Çok su içme

Çok yemek yeme

Ağız kuruluğu

Ağızda çürük meyve kokusu

Ağırlık kaybı

Bulantı

Karın ağrısı

Halsizlik

Şuur bulanıklığı