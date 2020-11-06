Şeker koması nedir, neden olur?
Gündemdeki haberler ardından şeker koması ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Kan şekeri yüksekliğinin, çağımızın en ciddi hastalıklarından biridir. Kontol kaybında kişi, şeker komasına girerek hayatını kaybedebilir. Şeker koması hastada şuur kaybı, solunumda hızlanma gibi belirtilerle kendisini gösterir. Peki, şeker koması nedir, neden olur?
Kandaki şeker miktarının normalin üstünde olmasına tıp dilinde hiperglisemi denir. Şeker koması, diyabetli hastalarda kan ve idrarda glukoz ve keton yüksekliği ile seyreden ve komaya kadar varabilen ciddi komplikasyondur. Hastaların Tipll DM’nin özelliklerini bilmesi, şeker yüksekliği ve düşüklüğünün belirtilerini bilmesi gerekmektedir.
Şeker komasının ana nedeni hastanın insülin kullanımına dikkat etmemesi gelir. Ayrıca hastanın geçirdiği enfeksiyonlar, diyabetik beslenme ile hayatına devam etmemesi, ishal, bademcik iltihabı, yeme bozuklukları, ayağında oluşabilecek bir apse, grip gibi hastalıklar da şeker komasına neden olabilir.
Kan şekerinin yükselmesine bağlı belirtiler:
Sık idrara çıkma
Çok su içme
Çok yemek yeme
Ağız kuruluğu
Ağızda çürük meyve kokusu
Ağırlık kaybı
Bulantı
Karın ağrısı
Halsizlik
Şuur bulanıklığı
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle