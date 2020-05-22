Şeker hastalığına ne iyi gelir? Şeker hastalığı nasıl geçer?

Şeker hastalığı pankreas kaynaklı bir hastalık olup çok yaygın görülmektedir. Pankreasın vücudun ihtiyaç duyacağı şeker üretememesi en büyük nedenlerinden biridir. Üretilen insülinin vücut tarafından kullanılamaması da etken faktörlerden biri olarak görülüyor. Dünya çapında 500 milyona yakın insanda diyabet rahatsızlığı görülmektedir. Önümüzdeki elli yıl içerisinde bu sayının en az 700 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Belirtileri ve nedenlerine bağlı olarak birçok çeşidi bulunuyor.



Şeker Hastalığı Çeşitleri



1- Gizli şeker: Tıp literatüründeki karşılığı pre-diyabet olan şeker hastalığı tipidir. Uzmanlar tarafından tip 1 ve tip 2 diyabetinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İnsülin seviyesi normalin altında olsa da diğer şeker hastalıklarına oranla daha yüksektir.



2- Tip 1 Diyabet: Pankreas ve beta hücrelerinin zarar görmesi sonucu oluşur. Hastalar hayatları boyunca vücudun ihtiyaç duyduğu şekeri enjeksiyon yoluyla almak zorundadır.



2- Tip 2 Diyabet: En yaygın görülen diyabet türüdür. Sadece yeterli insülin üretilmediğinde ortaya çıkmaz. Bununla birlikte çeşitli fizyolojik nedenlerden ötürü, vücut yapısı üretilen insüline cevap veremezse, bu hastalığın ilk belirtileri ortaya çıkar.



Şeker Hastalığının Nedenleri



1- Obezite: Aşırı kiloya bağlı olarak gelişen obezite birçok hastalığa davetiye çıkardığı gibi şeker hastalığının en yaygın nedenleri arasındadır. Obezite, dünya genelinde en tehlikeli hastalıklardan biri olarak kabul edilmektedir. Çocuklarda hem obezite hem de şeker hastalığının görülme sıklığı son yıllarda tırmanışa geçmiştir.



2- Hareket etmemek: Çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak hareketsiz yaşam tarzı, birçok farklı hastalığın gün yüzüne çıkmasına neden oluyor. İnsülin üretimini destekleyen sportif faaliyetler ve egzersizler ihmal edilmeden yapılmalıdır. Yaşı geçkin ve kilosu fazla olan kişiler ise en azından günlük olarak yürüyüş yapabilir.



3- Hazır gıdalar: Sağlıksız ve dengesiz beslenmenin önünü açan hazır gıdalar, bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bağışıklık sisteminin eski işlevlerini yerine getirememesi hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabet hastalığının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.



Bunun dışında genetik etkiler, stres, kaygı ve ağırlığı fazla olan bebeklerin doğumu da diyabet hastalığının ana nedenleri arasındadır.



Tip 1 Şeker Hastalığının Belirtileri



1- Sık sık su içme ihtiyacı: En yaygın belirtiler arasında ağız kuruluğu ve su tüketme ihtiyacı gelmektedir. Kişiler dakikalar öncesinde su içmiş olmalarına, saatlerdir su içmemiş gibi susuzluk hissedebilirler.



2- Sık sık idrara çıkma: Hastaların yüzde doksanında sık sık idrara çıkma ihtiyacı bulunur. Özellikle geceleri defalarca tuvalete gidilebilir.



Tip 2 Şeker Hastalığının Belirtileri



1- Vücut direncinin düşmesi: Vücut direncinin düşmesi ile birlikte cilt dokusunda da belli başlı değişimler yaşanır. Yaraların iyileşme süresi giderek uzar. Ağız ve damak yaraları baş gösterebilir.



2- Sürekli acıkma: Tip 1 şeker hastalığında ani kilo kayıpları gözlemlenirken, Tip 2 diyabet hastalarında sürekli acıkma belirtileri gözlemlenmiştir.



Şeker Hastalığına Ne İyi Gelir?



1- Balık: Kırmızı et yerine balık tüketimine ağırlık verilmelidir. Omega 3 bakımından zengin olan soğuk su balıkları ızgara ya da haşlama yoluyla pişirildiği takdirde şeker hastalarına çok daha iyi gelmektedir.



2- Yoğurt: Öğün aralarında şeker ve çikolata gibi atıştırmalar yerine açlık hissi yoğurt ile bastırılabilir. Tip 2 diyabet beslenme listelerinde sıklıkla yer alan yoğurtların yağsız ya da az yağlı olmasına özen gösterilmelidir.



3- Kuruyemiş: Şeker hastaları, beslenmelerine maksimum oranda özen göstermesi gereken hastalardır. Bu nedenle öğün aralarında magnezyum açısından çok zengin olan badem, kabak çekirdeği, fıstık ve ceviz gibi ürünler tüketilebilir.



Bunların dışında zerdeçal, çörek otu, muz ve kivi gibi tamamen doğal gıdalar her tip şeker hastalığında rahatlıkla tüketilebilir.