Sapyoseksüel ne demek? Hülya Avşar'la gündeme gelmişti

Sapyoseksüellik; zeki kişilere ilgi duymak, entelektüelliği ve zekâyı diğer tüm özelliklerinin üstünde tutmak anlamı taşır. Sapyoseksüeller, zekâ ve libido arasında istem dışı ilişki kurar.



Yaşam Koçu Demet Baykal, sapyoseksüel kişilerin özelliklerini şu şekilde sıralıyor:

1. Karşısındaki kişinin kendisine bir şeyler öğretebilecek yeterlilikte olup olmadığını tartıp, onunla iletişimde kalma kararını bunu dikkate alarak yapar.

2. Hayatına çok az kişiyi alabilir, seçicidir.

3. Eğitim seviyesi ve genel kültür düzeyi yüksek kişileri her zaman daha çekici bulur.

4. Okul ve iş yaşamında ortalamanın üzerinde bir başarı gösterir.

5. Dikkatlidir, ayrıntılara önem verir.

6. Okuma yaparken imlâ hataları gördüğünde rahatsızlık duyar ve dil bilgisi kurallarına hâkimdir.

7. Anlatmış olduğu ve diğer insanların onunla konuştuğu şeyleri aradan ne kadar zaman geçerse geçsin hatırlar. Konuşulanları hatırlamayan insanların zeki olmadığını veya onu ciddiye almadığını düşünür. Bu sebeple soğumaya başlar.

8. Özünü bilmediği konu hakkında konuşmaz ve içi boş konuşmalar yaptığını düşündüğü bir insana ikinci şansı vermez.

9. Entelektüel bilgi birikimiyle insanları kendine hayran bırakır.

10. Entelektüelliği, sadece “entelektüel görünüm” çalışmalarından ibaret olan kişileri ayırt edip, dışlar.

11. Kelime haznesi oldukça geniştir.

12. Hazır cevaptır ve mizah anlayışı yüksektir.

13. İnsanların söylevlerine ve davranışlarına odaklanıp analiz eder. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmayan kişileri hayatında tutmaz.

14. Mükemmeliyetçi bir yapısı vardır.

15. Anlattığı bir şeyi yanlış anlayan veya algı kapasitesini yetersiz gördüğü kişilere tahammül edemez.

16. Yüksek kavrama kabiliyeti vardır ve karşısındaki insanda da bunu arar.

17. Tüm gün üzücü bir olayla karşılaşmadığı halde geçmişin getirdiği olumsuz bir ruh haliyle dolaşan, sürekli bir şeylerden yakınan insanlarla uzaktan yakından ilgisi yoktur.

18. Argo ve küfür barındıran cümleler kuran, espri anlayışı zekice bir unsur içermeyen kişilerden hızla uzaklaşır.

19. Düşüncelerini ifade etmekte uzmandır.

20. Bir şeyi olduğu gibi kabul etmekten ziyade, altında bir şeyler aramaya ve sorgulayarak nedenlerini araştırmaya meyillidir.

21. Olaylara bakış açısı diğer insanlardan farklıdır. Konuya dair bambaşka çözümler üretme ve mantıklı yorum geliştirme kabiliyeti vardır.

22. Kalıp yargıları, tabuları yoktur.

23. Öz güveni yüksek, kendini gerçekleştirmiş insanları baştan çıkarıcı bulur.

24. Çok yönlüdür, birçok konuda bilgisi ve çalışması vardır. Bu yüzden onunla her konuda konuşabilirsiniz.

25. Karşısındaki kişinin ideolojilerine ve durumlar karşısında verdiği tepkilere dikkat eder.

26. Duygularını kontrol edemeyen, öfkeli sözler sarf eden, zihin yerine bilek gücüne sarılan, sinirli yapıdaki kişilerin zekâsını kullanamadığını düşünür ve onlara karşı saygısı azalır.

27. Duygularına hükmetmeyi bilir, mantığı ön plandadır.

28. Farkındalık seviyesi yüksektir ve bu yönlü çalışmalara, kendini geliştirmeye önem verir.

29. Popüler şeyler yerine; ihtiyaçlarına uygun olan, zihnini besleyen şeylerle ilgilenir.

30. Kitaplara âşıktır. Birlikte kitap okuyabileceği ve kitaplar hakkında sohbet edebileceği insanlar biriktirir.

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