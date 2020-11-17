“Sana Değer Akciğer” Diyerek Toplumda Farkındalık Oluşturuyoruz

Türkiye’de en son resmi verilere göre erkeklerde yüz binde 259,9 kadınlarda ise yüz binde 183,2 oranında kanser sıklığı görülüyor. 2018 yılında dünyada 2 milyona yakın yeni vaka ve 1,7 milyon ölüm gerçekleştiği tahmin edilirken, akciğer kanseri dünya çapında ve ülkemizde kanserden kaynaklanan kayıpların en yaygın nedeni olarak öne çıkıyor.1

ONKOLOJİ ALANINDA YENİ ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Dünyada her yıl milyonlarca insanı etkileyen kanser, belirli bir korunma yöntemi ve tek bir tedavisinin olmaması, yaşam süresi ve kalitesi açısından ciddi anlamda etkilerinin olması gibi sebeplerle, acil çözüm bekleyen küresel bir sorun olarak karşımızda duruyor. Ancak kanser tedavisine yönelik her geçen gün umut veren gelişmeler yaşandığını belirtmeliyiz. Bilim dünyası kanser tedavisinde daha önce görülmemiş bir hızda ilerleme kaydediyor, yeni onkolojik ilaçların geliştirilmesinde öncü rol oynayarak hastaların hayatlarında fark yaratıyor ve yaşam kalitelerini yükseltiyor. MSD Türkiye olarak biz de onkoloji alanında hastalara yeni çözümler sunmak için çalışan lider ilaç şirketleri arasında bulunuyoruz.

“Yaşam için keşfediyoruz” mottosu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her alanda hastalara daha sağlıklı bir yaşam sunmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Hayatları kurtarmaya ve iyileştirmeye yardımcı olmak için kararlılıkla keşfediyor, geliştiriyor ve yenilik yapıyoruz.





ONKOLOJİ ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜMÜZ 60’DAN FAZLA KLİNİK ÇALIŞMA VAR

Onkoloji alanı, MSD için günümüzün ve önümüzdeki yılların en değerli araştırma alanlarından biri. Onkoloji alanında yaptığımız çalışmalar, ilaç geliştirme faaliyetlerimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Tedavilerin uygun hastalara ulaştırılması için ve sağlıklı bir gelecek için çalışıyoruz.

Onkoloji alanında yürüttüğümüz klinik araştırmalar ile kanserde yeni tedavi alanlarını inceleyen en geniş programa sahibiz ve bununla gurur duyuyoruz. 2018’den bu yana oluşan verilere göre, endüstri bazlı yeni başlatılan klinik araştırmalar sayısı açısından Türkiye’de ilaç şirketleri arasında önde gelen şirketlerden biri konumundayız.

Kanser başta olmak üzere faaliyet yürüttüğümüz alanlarda karşılanmamış ihtiyaçlara odaklanan tedaviler keşfetmeye katkıda bulunacak yatırımlar yapıyoruz. Üniversiteler ile değerli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. MSD Türkiye organizasyonu içerisinde, Klinik Araştırmalar ekibimizin onkoloji alanında yürüttüğü 60’dan fazla klinik çalışma bulunuyor.

Son yıllarda, başta akciğer kanseri olmak üzere farklı tümör tiplerinde tedavi şemasına şekil verecek datalar açıklandı. Bu çalışmalara Türkiye’den de çok sayıda merkez katıldı ve bu çalışmaların bazılarında Türk hekimlerimiz çalışmanın baş araştırmacıları arasında yer aldı.



“SANA DEĞER AKCİĞER”

2019 yılından bu yana akciğer kanserinin önlenmesi amacıyla farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalara imza atıyoruz. Kanserden korunma, önlem alma, riskleri azaltma ve doğru tedavi süreçleri konularında farkındalık ve bilinç kazanma büyük önem taşıyor. Hastaların doğru bilgiye güvenilir kaynaktan ulaşmasını sağlamak, yaptığımız çalışmalarda ana odağımızı oluşturuyor.

Genetik yatkınlık, sigara kullanımı ve hava kirliliği gibi faktörler, akciğer kanserinin günümüzde bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmasında etken rol oynuyor. Kasım ayı her sene tüm dünyada akciğer kanseri farkındalığının artırılmasına yardımcı olmak adına akciğer kanseri farkındalık ayı olarak iletişim çalışmalarının yoğun olduğu bir ay olarak karşımıza çıkıyor. MSD olarak biz de “Sana Değer Akciğer” farkındalık kampanyamızla bu yıl, akciğer kanserine karşı alınabilecek önlemler konusunda toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Tıbbi gelişmeler, erken tanı ve doğru tedavi seçenekleri sayesinde akciğer kanserinin artık yönetilemeyen bir hastalık anlamına gelmediğinin farkındayız. Hastanın yüksek motivasyona sahip olması, tedavi umudunu kaybetmemesi de çok önemli.

Biz de bundan dolayı, mutlu anlar yaşamayı mümkün kılan nefesimizi ve korumamız gereken akciğerlerimizi kampanyamızın merkezine yerleştirdik. Biz diyoruz ki; yaşadığımız en mutlu anlarda içimize doya doya çektiğimiz nefesler var. Birlikte attığımız kahkahalar, yeni maceralar yaşamak için uzun uzun yürüdüğümüz yollar, söylediğimiz şarkılar ve çok daha fazlası, aldığımız nefesle doğrudan bağlantılı. Ne kadar sağlıklı nefes alırsak, o kadar iyi bir ruh haline kavuşuyoruz. Bu yüzden akciğerlerimize çok iyi bakmamız gerektiğine inanıyoruz ve “Sana Değer Akciğer” diyoruz.

HASTALARI DOĞRU VE GÜVENİLİR BİLGİYE YÖNLENDİRİYORUZ

Mesajımızı iletmek için ana mecra olarak sosyal medyayı seçtik. Kampanya kapsamında sağlıklı akciğerlerin önemini ön plana çıkarıyor, akciğer kanseri hastaları ve hasta yakınlarını da doğru ve güvenilir bilgiye yönlendirmeye çalışıyoruz.

Özellikle sigara içenlere ulaşmak, tütün kullanımını bırakarak veya azaltarak akciğerlerini korumaları halinde hayatlarına katacakları pozitif etkileri görmelerini sağlamak istiyoruz. Çünkü sigaranın akciğerlere olan zararlarından kurtulan her bireyin, insan sağlığı için büyük bir zafer olduğu inancındayız.

Herkesten “Sana Değer Akciğer” farkındalık kampanyasını tanıdıklarına yaymalarını istiyor ve sesimizi doğru kitlelere ulaştırabilmeyi hedefliyoruz.

Referanslar:

TR-NON-00201

Bu dosya, Sağlık Adası Medya tarafından hazırlanmıştır.

Tel: 0 (216) 465 69 67

Web: www.saglikadasi.com