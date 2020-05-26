Salgın döneminde evdeki çocuklar için miyopi uyarısı

Medical Park İzmir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Ziya Kaya, koronavinüs salgını nedeniyle evde kalan çocukların en çok telefon, tablet ve bilgisayarda vakit geçirdiğine dikkati çekip, ebeveynlere uyarılarda bulundu. Özellikle gelişmekte olan çocukların uzun süre telefon ve bilgisayar başında kalmalarının gözlerinde kalıcı zararlara neden olabileceğini, bunların başında da miyopinin geldiğini belirten Opr. Dr. Kaya, "Çalışmalar göstermiştir ki bilgisayar başında zaman geçiren çocuklara nazaran sokakta oyun oynayan çocuklarda miyopi daha az görülüyor" dedi.

Öneri olarak çocukların cep telefonu, tablet ve bilgisayarla ilgilenme süresinin azaltılması gerektiğini belirten Opr. Dr. Kaya, "Ekrana bakma süresinin zorunluluk halleri dışında günde 1 saat ile kısıtlanması ve bu sürenin de 15'er dakikalık 4 parçaya bölünerek gün içine yayılması, göz merceği kaslarının dinlenmesi için fırsat sağlar. Uzun süreli ekrana bakmak gözde kızarıklık, batma, sulanma, kaşınma, bulanık görme gibi rahatsızlıklara yol açabilir" diye konuştu. Çocukların teknoloji bağımlılığı nedeniyle ekran karşısında uzun süreli vakit geçirmesinin gözlerde var olan problemleri daha da artırabileceğine dikkati çeken Opr. Dr. Kaya, "Çocuklar bu tarz hastalıklara yetişkinlerden daha yatkındır. Yetişkinlere göre çocuklarda göz kırpma davranışını sağlamak daha zordur. Son araştırmalar dijital cihazların artan kullanımı ile miyopi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir" dedi.