Sağlıklı Yaşamın Kaynağı: Güvenilir Bilgi

Geleceğin ihtiyaçlarına bugünden cevap verme vizyonuyla hareket eden Roche, 120 yılı aşkın süredir tüm hastaları ve yakınlarını sağlıklı bir yaşama kavuşturmak için çalışıyor. Daha fazla hasta için daha hızlı ve daha iyi sonuçlara ulaşmak, Roche vizyonunun temelini oluşturuyor.

Bunu başarmak için tanı ve tedavi çözümlerinin yanı sıra hasta yolculuğu boyunca yarattığı etkiye de odaklanan Roche ilaç Türkiye, en büyük çalışma alanı olan onkoloji ile ilgili referanslı güvenilir bilgileri içeren http://www.yasamicin.com web sitesini hayata geçirdi.



Web sitesiyle beraber Facebook, Instagram ve YouTube hesapları aracılığıyla, hastalıklar konusunda en çok araştırma yapılan çevrimiçi ortamdaki bilgi kirliliğinin önüne geçerek, hastalar ve yakınlarına doğru bilgi ile destek olmak amaçlanıyor.



DOĞRU BİLGİYE REFERANSLI İÇERİKLER İLE ULAŞIN



Yaşam İçin web sitesinde, sağlıklı beslenme ve basit egzersizler gibi kanserden korunmayı sağlayan yöntemlerden merak edilen konular hakkında hekim görüşlerine kadar farklı pek çok konuda bilgiler yer alıyor. ‘Kanser Sözlüğü’ bölümü, bu hastalığın anlaşılabilmesi için ihtiyaç duyulan, ilgili tıbbi terimlerin açıklamalarını içerirken ‘Kanserle Yaşam’ sayfası ise bu mücadeleyi daha güçlü atlatabilmeleri adına hastalar ve yakınları için yol gösterici bilgiler sağlıyor.



Türkiye’nin kanserle mücadele konusunda önde gelen derneklerinden Metamazon, Onkoday, Umut ve Yaşam Derneği, Türk Kanser Derneği ve Kanserle Dans Derneği’nin koşulsuz destek verdiği web sitesinde aynı zamanda farklı kanserler için detaylı içerikler uzman hekimler tarafından ziyaretçilere aktarılıyor.



MEME KANSERİYLE MÜCADELE İÇİN “KADIN ELİ DEĞSİN, İHTİMALLER DEĞİŞSİN”

Roche İlaç Türkiye’nin toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek için ortaya koyduğu bir diğer proje günümüzde her 8 kadından birinin yakalanma riski taşıdığı meme kanseri ile ilgili. Yaşanan pandemi dönemindeki sosyal izolasyon nedeniyle evde elle muayenenin daha da önem kazandığı gerçeğinden yola çıkan Roche İlaç Türkiye, kadınların beğenerek takip ettiği ünlü şef Sahrap Soysal ile bu konudaki farkındalığı artırmayı amaçlayan bir proje başlattı. "Kadın Eli Değsin, İhtimaller Değişsin" adlı projede ünlü şef Sahrap Soysal ile birlikte meme kanserinde erken teşhisin önemi vurgulanıyor.



Proje, Türkiye’nin 7 bölgesinde büyük bir kadın hayran kitlesine sahip ve birçok kadının mutfaktaki rol modeli olan ünlü şef Sahrap Soysal’ın mutfağında çekilen ve sosyal medya kanallarından izlenebilen videolarla başlıyor. Soysal, bu videolarda memeyi temsil eden özel bir hamurla “hayat kurtaran tarif” olarak isimlendirdiği Kibele ekmeğini hazırlıyor. Ekmek adını Frigya mitolojisinde doğurganlığı ve bereketi temsil eden Ana Tanrıça Kibele’den alıyor. Meme kanserinde erken teşhise yardımcı olacak elle muayene yöntemlerinin anlatıldığı projede ünlü şefe Prof. Dr. Hasan Karanlık eşlik ediyor.

AKCİĞER KANSERİ RİSKİNDEN KORUNMAK İÇİN “AKCİĞERİNE İYİ BAK CİĞERİM”



Roche İlaç Türkiye, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bu önemli hastalığa dikkat çekmek üzere “Akciğerine İyi Bak Ciğerim” sloganıyla hazırladığı yeni filmi dijital kanallar üzerinden paylaştı. Geçtiğimiz yıllarda oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ve eski futbolcu Metin Tekin ile hayata geçirilen proje bu yıl gerçekleştirilen üçüncü film ile sonlandı. Akciğer kanseri hakkında farkındalığın artırılması hedeflenen proje kapsamında, üç yıl boyunca toplam 10 milyondan fazla kişiye ulaşıldı.



HEMOFİLİYLE İLGİLİ DOĞRU BİLGİLER “HEM DE NASIL” PROJESİYLE TEK KAYNAKTA

Nadir bir kan hastalığı olan hemofili, genetik geçişli ve ömür boyu tedavi gerektiren bir hastalık. Roche İlaç Türkiye, bu hastalıkla ilgili doğru bilgiyi hasta ve hasta yakınlarına ulaştırmak üzere, Türkiye’nin bu konudaki en önemli sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Dernekleri Federasyonuyla güçlerini birleştirerek www.hemdenasil.com web sitesini hayata geçirdi.



Hemofili hastası bireylerin yaşadığı zorlukların üstesinden gelmelerine destek olma fikrinden ortaya çıkan Hem de Nasıl projesi, hemofilinin bir engel değil, bir yol arkadaşlığı olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyor. Kampanyada hemofili kaynaklı kanama riskleri nedeniyle hayatları boyunca ‘oynayamazsın, başaramazsın, yapamazsın’ gibi kısıtlayıcı sözlere maruz kalan hemofilili bireylere, hastalığı çok iyi tanıyarak ve dikkatli davranarak kendileri için yaşamlarındaki engelleri aşabilecekleri hatırlatılıyor. Web sitesinde hemofilisi olan bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak ve onların yaşamlarını istedikleri gibi sürdürebilmelerini sağlayacak doğru bilgiler bir arada sunuluyor.



Web sitesini ziyaret eden kullanıcılar, hemofili ve genetik, hemofili ve eklem sağlığı, hemofilide tedavi yaklaşımları, hemofilide yaş almak, hemofilili çocuğun ebeveyni olmak gibi başlıklar altında merak ettikleri bilgilere ulaşabiliyorlar.



İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (IPF) HAKKINDA FARKINDALIĞINIZI ARTIRIN

Roche İlaç Türkiye, İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hastalığıyla ilgili farkındalığı artırmak ve hastalıkla ilgili güvenilir bilgiye erişimi sağlamak üzere www.ipfnedir.com isimli web sitesini de bu yıl içerisinde kullanıma sundu.



Kronik bir akciğer hastalığı olan ve akciğer dokusunda sertleşmeye yol açan İdiyopatik Pulmoner Fibrozis’in (İPF) en belirgin özelliklerinden biri olan nefes darlığı, pek çok akciğer hastalığının da belirtisi olabileceğinden dolayı İPF hastaları çoğunlukla KOAH ya da astım tanısıyla uzun süre takip ediliyor. Bu tedavilerden fayda görmedikleri için de hastalık giderek ilerliyor.



Roche İlaç Türkiye, www.ipfnedir.com web sitesi aracılığıyla erken tanı ve tedavinin son derece önemli olduğu İdiyopatik Pulmoner Fibrozis hastalığı konusunda gerekli farkındalığın oluşturulmasına ve erken teşhise yardımcı olmayı amaçlıyor.



Hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaç duydukları, İPF ile yaşama dair farklı içerik ve videoların yer aldığı web sitesinde hastalığın semptomları, benzer akciğer hastalıkları ile arasındaki farklılıklar, tedavi seçenekleri gibi bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda hastalığa dair akla gelebilecek sorular, uzman hekim görüşleri ve gerçek hasta hikayeleri eşliğinde yanıt buluyor.



ROCHE HASTAYI ODAĞINA ALARAK ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR



Hasta ve hasta yakınlarının hastalığı iyi anlamasının, tedavi sürecinin sağlıklı ilerlemesi için önemli bir adım olduğu bilinciyle hareket eden Roche, bir yandan yenilikçi ürünler hayata geçirirken; öte yandan da hastalık sürecine dahil olan herkesin günlük yaşamını kolaylaştırmaya yardımcı olmak üzere ilgili alanlarda farklı sivil toplum örgütleriyle bu amaca uygun projeler geliştiriyor.



Bundan sonra da hastalıkla mücadelede teşhis ve tedavi kadar hastaların bilinçlenmesinin de kritik bir öneme sahip olduğu gerçeğiyle, odağına hastayı alarak bu alanda çalışmalarını sürdürecek.



Referanslar:

1 http://www.turkkanserdernegi.org/tr/kanser-turleri/133/meme-kanseri.html

2 http://www.hemofilifederasyonu.org/sayfalar/hemofili-hakkinda

3 https://toraks.org.tr/site/news/3828

M-TR-00000561



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