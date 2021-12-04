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Sağlık Sohbetleri’nde Güzellik ve Cilt Sağlığı konuşuluyor

#Sponsorlu İçerik#Güzelliğesağlıkkatmak#Cildimiseviyorum

Cnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, güzellikle ve sağlıkla ilgili son gelişmeleri, cilt sağlığı ve sağlıklı cilt için bakım ve tedavilerin önemini tartışıyor.

Damla Uğurtürk’ün sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Güzelliğe Sağlık Katmak” Özel Programı’nın 4 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. AYŞE SERAP KARADAĞ ve Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. LEYLA BENKURT ALKAŞ akne / sivilce ile nasıl başa çıkabiliriz!... Akne / sivilce tedavisi hakkında merak ettiğimiz gerçekler ve akne / sivilcenin gençler üzerindeki psikolojik etkisini anlatacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayınd!



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#Sponsorlu İçerik#Güzelliğesağlıkkatmak#Cildimiseviyorum

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