Sağlık Sohbetleri’nde Güzellik ve Cilt Sağlığı konuşuluyor

Damla Uğurtürk’ün sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Güzelliğe Sağlık Katmak” Özel Programı’nın 4 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. AYŞE SERAP KARADAĞ ve Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. LEYLA BENKURT ALKAŞ akne / sivilce ile nasıl başa çıkabiliriz!... Akne / sivilce tedavisi hakkında merak ettiğimiz gerçekler ve akne / sivilcenin gençler üzerindeki psikolojik etkisini anlatacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayınd!







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