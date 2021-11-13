Sağlık Sohbetleri’nde Güzellik ve Cilt Sağlığı konuşuluyor

Damla Uğurtürk’ün sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Güzelliğe Sağlık Katmak” Özel Programı’nın 13 Kasım Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. SİBEL ALPER ve Çocuk Alerji ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. CANSIN SAÇKESEN alerjik ve kuru cildimiz varsa neler dikkat etmeniz gerektiğini, sağlıklı bir cilt için cilt temizliği ve bakımının nasıl yapılması gerektiğini anlatacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!