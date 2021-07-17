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Sağlık
Haber Giriş: 17.07.2021 - 08:01 | Son Güncelleme:

Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

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Cnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışıyor.

Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 17 Temmuz Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Uyar ile İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık palyatif bakımın önemini ve yaşlılıkta ideal beslenmenin formülünü anlatacak. 

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!

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