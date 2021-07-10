MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriSağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi konuşuluyor
GeriSağlık Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi konuşuluyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık
Haber Giriş: 10.07.2021 - 07:04 | Son Güncelleme:

Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi konuşuluyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Cnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde her hafta uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışmaya devam ediyor.

Elif Tümen’in sunuculuğunda gerçekleşen Sağlık Sohbetleri “Klinik Beslenme” Özel Programı’nın 10 Temmuz Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde, Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş ve Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu bebeklerde ve çocuklarda sağlıklı beslenmenin önemini anlatacak.

MarlinPlus Sağlık ve Teknoloji A.Ş. yapımcılığında hazırlanan Sağlık Sohbetleri, her cumartesi günü cnnturk.com, hurriyet.com.tr, milliyet.com.tr ve posta.com.tr’de yayında!

(Sponsorlu İçerik)

En lezzetli yemek tarifleri burada

True
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi