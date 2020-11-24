Sağlık Ocaklarında korona testi yapılıyor mu?

Semptomların görülmesi halinde gerçekleştirilen koronavirus testi, belirli sağlık merkezlerinde gerçekleşebilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği ve kit sağladığı yerlerde gerçekleşen koronavirus testi, sağlık ocakları aracılığıyla yapılıp yapılmadığı ile gündemde yer alıyor. Peki, Aile Sağlığı Merkezleri olarak da bilinen sağlık ocakları korona testi yapıyor mu? İşte o konu hakkında bazı bilgiler

SAĞLIK OCAKLARI KORONA TESTİ YAPIYOR MU?

Koronavirus testi bazı hastanelerde yapılmaktadır. Bu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen testlere sahiptir. Eski adıyla Sağlık Ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri ise bu test kitlerine sahip olup olmamaları durumuna göre işlem yapabilmektedir. Dolayısıyla en doğru bilgi, gidilmek istenen Aile Sağlığı Merkezi aranarak alınabilir.