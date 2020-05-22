Safra kesesi ağrısı neden olur? Safra kesesi taşı belirtileri nelerdir?

Safra kesesinde oluşan safra kesesi taşları safra kanallarının tıkanmasına neden olur. Ek olarak, safra yollarının herhangi bir yerinde gelişebilir. Safra taşları ve safra kanalı taşları genellikle sertleşmiş kolesterol veya safra tuzlarından oluşur. Bu taşlar, safra kesesindeki kanal veya karaciğerden çıkan ortak safra kanalı tıkandığında ani ağrıya neden olabilir.



Safra Taşının Belirtileri



Safra taşı küçük boyutlarda veya bir pinpon topu kadar büyük olabilir. Safra taşı semptomlara neden olmaz. Safra kesesi taşı olan insanların 10'da 2'sinde taş, safra kanalında gelişir. Safra kanalının tıkanması da pankreas kanalının tıkanmasına neden olabilir, çünkü bu kanallar genellikle birbirine bağlıdır.



En sık görülen semptom, karaciğer ve safra kesesinin yerleştirildiği vücudun sağ tarafındaki üst karın ağrısıdır. Ağrı aniden başlayabilir ve şiddetli olabilir veya yavaş, donuk bir ağrı olabilir ve aralıklarla ortaya çıkabilir. Ağrı, karın bölgesinden üst sırt veya omuza kayabilir.



Safranın Tıkanması Nelere Sebep Olur?



Bir safra kanalının uzun süre tıkanması, safra yollarında ve kan dolaşımında atık ürünlerin birikmesine neden olarak enfeksiyona yol açabilir. Ayrıca, yemeğin sindirilmesine yardımcı olmak veya karaciğerde yükselen ciddi bir bakteriyel enfeksiyona neden olabilir. Bloke edilmiş bir safra kanalı, safra kesesinin iltihaplanmasına neden olabilir.



Safra kanalındaki bir safra taşı pankreas kanalını tıkayarak pankreasın ağrılı iltihaplanmasına neden olabilir. Bir safra kesesi taşı, karaciğer, ortak safra kanalı veya pankreas kanallarını tamamen tıkadığında, mide bulantısı, ateş, titreme, gözlerin sararması, koyu idrar, kaşıntı, yorgunluk ve kilo kaybına neden olabilir.



Safra Kesesi Taşının Etkileri



Safra kesesi taşı gelişen hastalarda safra kesesi kanseri gelişme riski biraz artar. Ancak, bu nadir görülen bir hastalıktır ve safra kesesi taşları olan çoğu kişi safra kesesi kanserine yakalanmaz. Karın ağrınız, safra kesesinin spazmı nedeniyle olabilir. Safra kesesi, safra depolayan ve karaciğer altında küçük bir kesedir.



Safra, yağın sindirimine yardımcı olan bir sıvıdır. Yağlı yiyecekler yemek safra kesesini daralır ve safrayı serbest bırakır. Bu kese içinde bir safra taşı oluşabilir. Çoğu insanda semptom olmamasına rağmen, taş hareket ederse ve safra kesesinin mesaneden geçişini engellediğinde ağrıya ve hatta bir enfeksiyona neden olabilir.



Safra Kesesi Taşının Oluşma Nedenleri



Kadın olmak, şişmanlık, yaşın ilerlemesi, hızla kilo vermek veya kilo almak, yüksek kalorili diyet, gebelik, hormonların düzenlenmesi ve diyabet safra taşı gelişmesi riskini arttırır. Belirtiler arasında ise karın ağrısı, kramp, ağrı, bulantı, kusma ve ateş görülür. Birçok hastalık bu semptomlara neden olabilir. Bu ağrı genellikle karnınızın sağ üst tarafında başlar. Bazen sağ omuzunuza, sırtınıza ve kolunuza yayılabilir. Genellikle aniden başlar, hızlı bir şekilde daha yoğun hale gelir ve ardından birkaç saat içinde yavaş yavaş azalır ve kaybolur. Yaşlı insanlar ve şeker hastaları ağrının tam olarak nerede olduğunu göstermekte zorlanabilirler. Ağrı yemeklerden sonra, özellikle de yüksek yağlı bir öğünde ortaya çıkabilir.



Safra Kesesi Taşları Nasıl Teşhis Edilir?



Karnınızdaki ağrı nedeniyle doktora gitmeye karar verebilirsiniz. Bu durumda doktorunuz size ağrının ne zaman başladığı, nerede olduğu, gelip gittiği veya her zaman orada olduğu hakkında sorular soracaktır. Doktorunuz görüntüleme testleri isteyebilir. Ultrasonunda safra taşı görülmeyebilir. Ancak doktorunuz safra kesenizle ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsa, bir safra kesesi taraması isteyebilir.



​​​​​​​Çoğu insanda safra kesesi taşları vardır, ancak belirtileri yoktur. Bu nedenle bilmezler. Safra kesesi taşları, bir kişide diğer sağlık problemleri için test yaptırırken veya bir hamilelik sırasında ultrason yapıldığında kazara bulunabilir.