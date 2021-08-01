Saç kepeğine ne iyi gelir ve nasıl geçer? Saç kepeği neden olur? Evde saç kepeğini geçiren bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine toplumun birçok kesiminden çok sayıda kişiyi etkileyen ve saç kepekleri hakkında şikayetler son zamanlarda artmaya başladı. Saç kepeklerinin ortaya çıkmasında birden fazla etken var. Peki, saç kepeği neden olur? Saç kepeği nasıl geçer?

SAÇ KEPEĞİNE NE İYİ GELİR? EVDE KEPEKLİ SAÇA İYİ GELEN BİTKİSEL ÇÖZÜMLER VE DOĞAL YÖNTEMLER



Aloe vera: Antimikrobiyal ve antifungal özelliği olan bu bitki, saç kepeğine karşı tercih edilebilir.



Hindistan cevizi yağı: Bu yağ ntimikrobiyal özelliği ile kepek oluşumunu engelleyebilir. Ayrıca cildin nemini de artırarak kepek ve egzama belirtilerinin azalmasına da yardımcı olabilir.



Çay ağacı yağı: Çay ağacı yağı, kepek belirtilerinin azalmasını sağlayacak antimikrobiyal ve antienflamatuar özelliklere sahiptir. Ancak hassas ciltlerde tahrişe neden olabilir. Bu nedenle uygulamadan önce Hindistan cevizi yağı gibi yağlarla seyreltilmeli.



SAÇ KEPEĞİ NASIL GEÇER?

Kuru kepek için çinko, ardıç yağı ya da katran içeren özel şampuanlar kullanmak yeterlidir. Bu şampuanlar hem cildin nem kaybedip kuruyarak dökülmesini önler hem de yenilenmeyi ve onarımı düzenler.

Yağlı kepek için mantar tedavisi gerekebilir. Salisilik asit içeren solüsyonlar kullanılarak yağ birikimi azaltılabilir. Tedavide başarıya ulaşabilmek için önerilen şampuan, solüsyon, krem ve benzeri maddelerin düzenli kullanılması birinci koşuldur.

A vitamininden zengin beslenmenin saçlı derinin onarım ve yenilenmesine katkısı tartışılmaz. Bu vitamini içeren havuç, kayısı, karaciğer, maydanoz, patates, pazı ve balıktan zengin sofralar sizi yalnızca kepekten uzak tutmaya değil sağlıklı beslenmenize de yarar.

Kepek, özellikle saçını az veya çok yıkayanlar da görülür. Saçlarını çok yıkayanlar da saç derisi az yağlanır, az yıkayanlar da ise çok yağlanır. Bu yağı dengelemelisiniz. Aksi taktirde saçlarınız kepeğe maruz kalacaktır. Banyo zamanında hatta son saç durulmasında elma sirkesi ile saçlarınıza masaj yaparak son durulamayı gerçekleştirin. Ancak elma sirkesi yaklaşık 5 dakika boyunca saçınızda kalsın.

Banyoya girmeden önce saçlarınızı ıslatın ve bir çay bardağı içerisine biraz sirke ve biraz limon suyu dökerek saçlarınıza 4-5 dakika kadar masaj yapın. Ardından saçınızı veya banyonuzu yapın. Saçlarınız kuru halde iken saç diplerinize tuz ile masaj yapın. Daha sonra şampuan ile yıkayarak durulayın.

Kepekten kurtulmak için bir diğer yöntemde ise, saçlarınızın sıklığına göre 2 ya da 3 aspirini ezip toz haline getirin. Bu karışımı kullandığınız şampuana ekleyin, şampuanladığınız saçınızı 3-4 dakika bu şekilde bekletin ve durulayın. Olumlu sonucu göreceksiniz.

SİRKE SAÇ KEPEĞİNE İYİ GELİR Mİ?



Güçlü bir asit olan sirke, saç derisinin pH dengesini sağlamaya yardımcı olur. Ancak kepeğe karşı etkisi hemen kaybolacağı için kepek sorununda etkili olmaz.



SODA SAÇ KEPEĞİNİ GEÇİRİR Mİ?



Soda kepeklenen saçlar için tercih edilebilir. Saç derisi nemini kaybetmeye başladığında pek çoğumuz kepeklenme sorunu ile karşı karşıya kalıyoruz. Maden suyu saç derisinin nem dengesini korumaya yardımcı olarak kepeklenme ihtimalini ortadan kaldırmada en büyük yardımcımız. Yapılması gereken tek şey saçı yıkadıktan sonra maden suyu ile saça masaj yapmak. 5 dakika kadar bekledikten sonra saçınızı durulayın.

SAÇ DÖKÜLMESİ VE SAÇ KEPEĞİNE NE İYİ GELİR?





Saç kepeğini geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Saç dökülmesini geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

KEPEĞE İYİ GELEN YAĞLAR NELER?



Saç kepeğine karşı doğal çözümler tercih edilebilir. Bu nedenle doğal yağlar kullanılabilir. Kepeğe karşı kullanılabilecek yağlar şu şekilde sıralanibilir: Çay ağacı yağı, Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı.

SAÇ KEPEĞİ NEDEN OLUR?

Kepek, derinin en dış yüzeyinden dökülen ölü hücrelerden oluşur. Genellikle kılların bulunduğu bölgelerden dökülür. Mevsimlere ya da bazı dış etkenlere bağlı olarak miktarında artma olabilir. Saçlı derinin kendini yenileme hızının artması kepeğe yol açar. Cildin üst tabakasındaki ölü hücreler bazen beyaz toza benzeyen “kuru kepek” olarak bazen de yapışkan pullar halinde “yağlı kepek” olarak dökülür. Kuru kepek estetik bir sorundur. Elbise yakasında, omuzlarda hoş olmayan bir görüntü yaratır. Kaşıntı yapmaz. İltihabı olmaz.

Yağlı kepek ise nispeten büyük parçacıklar, irili ufaklı pullar şeklinde deri üzerinde kalır. Kaşıntı yapar. Kaşımayla bir yandan kepekler dökülürken bir yandan da saç kaybı olur. Bazı araştırmacılar bir mantar enfeksiyonu neticesinde geliştiğini öne sürmektedir.



Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

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