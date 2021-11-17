Saç Ekimi Nasıl Yapılır? Kimler Saç Ekimi Yaptırabilir?

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

İnsan, sürekli yaşayan ve değişen bir organizmadır. Bu değişime bağlı olarak saç dökülmeleri ve seyrekleşme birçok insan için kaçınılmaz bir durumdur. Birçok insan yirmili yaşlarından itibaren saç dökülmesi yaşar ancak bazı durumlarda yoğun bir seyrekleşme ve kelleşme görülür. Günümüzde seyrekleşme ve kelleşmenin en önemli çözüm yolu saç ekimidir.

hem kadınlar hem de erkekler için uygulanabilir.

Başın arka ve yan taraflarından alınan saç köklerinin, seyrek ve saç olmayan yerlere nakledilmesi saç ekimi olarak adlandırılır. Bu işlem mikro cerrahi bir yöntemdir ve mutlaka yüksek sterilizasyon sağlanan operasyon odası ya da ameliyathane ortamında gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda saç ekimi tedavisi, her kişi için özel olarak belirlenmeli ve doğal saç çizgisi oluşturulmalıdır.

Saç ekimi için günümüzde en çok tercih edilen iki yöntem:

* FUE saç ekimi: Safir Fue, Smooth Fue

* DHI saç ekimi

FUE Saç Ekimi Nedir?

Günümüzdeki en yaygın saç ekim yöntemi FUE’dir. Bu yöntemde saç kökleri tek tek toplanır ve greftler halinde ekilir. Her bir greft 2 – 4 arası saç kökü içerir, dolayısıyla işlem süresi kısalırken hastalar konforlu bir süreç yaşar.

FUE saç ekimi için en önemli noktalardan biri donör bölgenin belirlenmesidir. Donör bölgedeki saç yoğunluğuna göre greft sayısı hesaplanır ve doğal bir saç ekiminin ilk adımı atılır. Genellikle başın yan tarafı iki kulak arasında kalan ense bölgesi tercih edilir, sakal ve göğüs kılları da ek olarak donör bölge olarak seçilebilir.

İşlem sırasında hastaya lokal anestezi uygulaması yapılır. Bu sayede saç ekimi tedavisi boyunca hasta genellikle herhangi bir ağrı ya da acı hissetmez. Mikro uçlara sahip olan bir ekipmanla greftler toplanır ve saç köklerinin sağlıklı kalması için özel bir solüsyonda bekletilir. Greftlerin toplanmasının ardından saç ekimi işlemine başlanır.

DHI Saç Ekimi Nedir?

Saç ekim yöntemlerinden biri de DHI saç ekimidir. Bu yöntemde alım işleminin ardından toplanan greftler mikro uca sahip olan ve özel olarak tasarlanan bir medikal kalem ile ekilir. DHI saç ekim yönteminde, saç ekim aşaması ikiye indirilmektedir. Toplanan greftler kanal açma aşaması olmadan direkt ekilir.

Kimler Saç Ekimi Yaptırabilir?

Hastalık, yaş, genetik faktör, stres, yoğun iş hayatı, ilaç kullanımı ve çevresel faktörler saç dökülmesinin nedenlerini oluşturur. Olağan olarak her gün 100 – 150 saç telinin dökülebilir. Ancak bu sayı bazı kişilerde daha yüksektir veya daha kısa sürede seyrekleşme meydana gelir. Saç dökülmesi fark edildiği anda özel medikal tedavilerle dökülme yavaşlatılabilir ya da durdurulabilir. Tamamen dökülmüş ya da çok zayıflamış saçların bulunduğu alanlarda yeniden saçların büyümesini sağlayan bir yöntem de saç ekimidir.

Saç ekimi kadın veya erkek herkese uygulanabilir, ancak bazı şartları vardır:

* Donör bölgenin, saçsız alanı kapatabilecek greft sayısına sahip olması gerekir,

* Kişilerin, genel sağlık durumu operasyon için risk taşımamalıdır,

* 21 – 22 yaş itibariyle sağlıklı ve kalıcı saç ekimi yaptırılabilir,

* Doğuştan saçsız olan ve donör bölgesinde saç bulunmayan kişilere saç ekimi yapılamaz,

* HIV ve Hepatit C gibi hastalıklara sahip olan kişilere saç ekimi yapılamaz,

* Yüksek tansiyon, diyabet vb. hastaları doktor onayıyla saç ekimi yaptırabilir.

Saç Ekimi İşleminden Sonra Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Saç ekimi tedavisinden sonra dikkat edilmesi gereken en önemli konu, ekilen greftlerin çarpma veya sürtünmeden korumaktır. Hekim tarafından operasyondan sonra dikkat edilmesi gerekenler, ekim yapılan ve donör alanların bakımı, saç ekimi sonrasında yaklaşık 10 gün sürecek olan yıkama talimatları hastaya bildirilir. Bununla birlikte ağrı hissinin oluştuğu durumlarda hekim tarafından verilen ağrı kesici içilebilir. Saç ekimi yaptıran kişilerin hekim tarafından tavsiye edilecek özel şapkanın dışında bir ay boyunca şapka, bere vb. aksesuarlardan uzak durması tavsiye edilir.

İyileşme süreci boyunca saçlara ve saç derisine nazik davranılması gerekir. Havlu ile bastırarak kurutmak veya hekim onayı dışında krem, serum vb. uygulamak yanlış bir işlemdir.

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