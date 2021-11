Roche Türkiye’den Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'na özel hikayeler ve illüstrasyonlar

Roche Türkiye ve Kansersiz Yaşam Derneği, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, her akciğer kanseri hastasının hikayesinin farklı olduğuna dikkat çekmek için “Senin Hikayen Farklı” sloganı ile bir farkındalık projesi hayata geçirdi. Kampanyanın odağını, gerçek hasta hikayelerinin illüstrasyonlar ile görselleştirildiği üç farklı film oluşturuyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en sık görülen kanser türlerinin başında gelen[1] akciğer kanserinde, tanıdan tedaviye kadar olan süreç kişiden kişiye farklılık gösterir ve uzman hekimler tarafından planlanmalıdır[2]. Buradan yola çıkarak, her akciğer kanserinin aynı olmadığının, dolayısıyla her hastanın hikayesinin farklı olduğunun[3] vurgulandığı projede, hastalara “Senin Hikayen Farklı” deniliyor. Proje kapsamında, üç farklı gerçek hasta hikayesi, illüstratör Mert Tugen tarafından yorumlandı, çizime döküldü ve her biri farklı bir filme dönüştü.



Akciğer kanseri tanısı almadan önce her hastanın ne kadar farklı tutkuları, mutlulukları ve alışkanlıkları olduğunu gördüğümüz filmler, kişilerin tanı aldıktan sonra da bir o kadar farklı tedavi süreçlerinden geçtiğine ışık tutuyor. Bilgi kirliliği ve önyargıların kanserin en büyük düşmanı olduğunu bir kez daha hatırlatan kampanya, kişiye özel tanı ve tedavi yöntemleri ile her zaman farklı hikayeler yazılabileceğini gerçek örnekler üzerinden ortaya koyuyor.

Bu benzersiz hikayeleri, Roche Türkiye ve Yaşam İçin sosyal medya kanallarından izleyebilir, paylaşarak farkındalığın artmasına katkıda bulunabilirsiniz.

ROCHE VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SAĞLIK HİZMETLERİ

İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer almaktadır. Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanındaki liderlerden biri haline getirmiştir.

Roche; onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış ilaçlara sahip, dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında da dünya liderlerinden biri olup, diyabet yönetiminde öncüdür.



1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, tanı ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Şirket ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryallerin ve kanser ilaçlarının da yer aldığı 30’dan fazla ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 12 yıl arka arkaya İlaç Endüstrisinde en sürdürülebilir şirketlerden biri olarak seçilmiştir.

Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2020 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede 100 binden fazla çalışanıyla faaliyet göstermektedir. 2020 yılında Ar-Ge çalışmalarına 12.2 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un toplam satışı 58.3 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugai Pharmaceutical şirketinin de çoğunluk hissesine sahiptir. Ayrıntılı bilgi için www.roche.com adresini ziyaret ediniz.

Bu açıklamada kullanılan veya bahsedilen tüm ticari markalar yasalarla korunmaktadır.





