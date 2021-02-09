Prof.Dr.Ufuk Yılmaz, 'Türkiye'de sigara kullanımı artıyor'

Türkiye'nin sigara bilançosu korkutuyor. Medicana International İzmir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz,‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde ülkemizde tütün bağımlılığının yaygın ve önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Yılmaz, kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet veya kronik akciğer hastalıklarına bağlı erken ölümlerin 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılmasının hedeflendiğini söyledi.



‘SİGARA İÇEN ANNE, BEBEĞİNİN SOLUNUMUNU BOZUYOR’



Prof. Dr. Yılmaz, annenin tütün ürünü kullanımının hamilelik döneminden itibaren çocukların akciğer fonksiyonlarında azalmaya neden olabildiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, "Gebelikleri süresince tütün ürünü kullanan annelerin bebeklerinin doğumdaki solunum fonksiyon değerlerinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Tütün ürünü kullanan annelerin bebeklerinde yaşamının ilk yıllarında hırıltılı solunum ile seyreden hastalık gelişme riski 4 kat fazladır. Pasif tütün dumanı maruziyeti, bebeklik ve çocukluk çağında alt solunum yolu hastalığı riskini arttırmaktadır. Yapılan araştırmalara göre tütün, ürünü kullananlarda astım riski 2 kat civarında bir artış göstermektedir. Astımlı hastaların tütün ürünü kullanımı, semptomların şiddetlenmesine, solunum fonksiyonlarında azalmaya, tedaviye yanıtın azalmasına, ölümcül astım riskinin 3,6 kat artmasına neden olur" dedi.



‘GÜNDE 1 PAKET, RİSKTE 30 KAT ARTIŞ’



Astım ve KOAH'ın en sık görülen kronik solunum yolu hastalıkları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, sigara içenlerde KOAH'tan ölüm hızının daha fazla olduğunu, pipo ve puro içenlerde de aynı durumun geçerli olduğunun altını çizdi. Prof.Dr.Yılmaz, “Akciğer kanserli hastaların yüzde 80'inden fazlasında tütün ve tütün ürünleri kullanım öyküsü vardır. 10 yıl boyunca günde bir paket sigara içme ile akciğer kanser riskinde artış 20-30 katlara kadar çıkmaktadır. Hiçbir zaman da, hiç içmeyenler kadar düşük risk olmamaktadır. Sigarayı bıraktıktan sonra kanser riski, 15 yıl süresince azalamaya devam etmektedir” diye konuştu.



‘KADINLARDA SİGARA KULLANIMI ARTTI’



Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, ülkemizde kadınlarda sigara kullanım oranının arttığını kaydetti. Ülkemizde, yetişkin tütün mamulü kullanım oranlarının ise rakamları hakkında Prof.Dr. Yılmaz şu bilgileri verdi:



“15 yaş ve üzeri nüfusta 2008'de yüzde 31,2, 2016'da ise yüzde 31,6. Erkeklerde 2008'de yüzde 47,9, 2016'da yüzde 44,1 seviyesinde. Kadınlarda ise 2008 yılında yüzde 15,2, 2016 yılında ise yüzde 19,2. Erkekler de sigara kullanımı azalırken kadınlarda arttığını görüyoruz. ‘Küresel Yetişkin Tütün Araştırması’ sonuçlarına göre 2008,, 2012 ve 2016 yılları karşılaştırıldığında, yetişkinlerin tütün tüketme davranışının yüzde 3,8'den yüzde 2,0'a, erkeklerde yüzde 4,1'den yüzde 2,3'e ve kadınlarda ise yüzde 3,6'dan yüzde 1,7'ye gerilediğini işaret etmektedir."



‘GENÇLER SİGARAYI DENİYOR’



Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, ‘Küresel Gençler Tütün Araştırması’na göre, ülkemizde 15-18 yaş arası , en az bir defa sigara tüketmeyi denediğini gençlerin oranının 2003 yılında yüzde 26,3; 2009 yılında yüzde 29,6; 2012 yılında yüzde 32,4 ve 2017 yılında ise yüzde 28, olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Aynı araştırmaya göre gençler arasında halen sigara tüketme oranının 2003 yılında yüzde 6,9; 2009 yılında yüzde 8,4; 2012 yılında yüzde 10,4 ve 2017 yılında yüzde 7,7 olarak gerçekleştiği açıklandı.