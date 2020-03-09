Plastik cerrahi nedir? Plastik cerrahi neye ve hangi hastalıklara bakar?

Plastik cerrahi; vücut bölümünün ya da karakteristiğin görünüşünü değiştirmek adına yapılan her çeşit ameliyatı ifade etmektedir.

Plastik Cerrahi Nedir?

Plastik cerrahi, hem bireyin görünüşündeki hastalık hem de düzelme, doğum ya da travma bozukluklarından kaynaklanan vücut ve yüz dokusu kusurunun rekonstrüksiyonunda bulunan cerrahi uzmanlık sahasıdır. Plastik cerrahi, ilk önce işlevi geri kazanmak ya da fiziksel görünüşü değiştirmek adına yapılmasına bağlı şekilde kozmetik veya rekonstrüktif cerrahi şeklinde geniş biçimde sınıflandırılabilir.

Rekonstrüktif plastik cerrahi, yapı ya da organın çalışmasındaki bozuklukla alakalı vücut bölümlerini iyileştirmek adına kullanılan tedavidir. Aynı zamanda kişinin görünümü değiştirilse de, ilk önce fonksiyonu geri kazanmak adına kullanılır. Örnek olarak; travma yolu ile kopmuş uzuvların tekrardan vücuda bağlanması adına kullanılabilir.

Kozmetik plastik cerrahi işlemleri, prensipleri ve teknikleri tamamıyla hastanın görünüşünü iyileştirmeye odaklanır. Estetik çekiciliğin geliştirilmesi, oran ve simetri kilit amaçlardır. Baş, boyun, bedenin her yerine estetik ameliyat yapılabilmektedir.

Plastik Cerrahi Neye ve Hangi Hastalıklara Bakar?

Plastik Rekonstrüktif Cerrahinin uzman olduğu alanlar;

- Yarık damak- dudak,

- Yüz biçim bozuklukları: Doğumsal kitleler, asimetriler, ender yüz yarıkları,

- Kraniyofasiyal ve maksillofasiyal anomaliler,

- Karın duvarı ve göğüs defektleri,

- Tükürük bezi sorunları,

- Çene kapanma bozuklukları (Ortognatik Cerrahi),

- Erkekte büyük meme (Jinekomasti),

- Kepçe kulak, kulak kepçesi yokluğu ve diğer biçim bozukluklar,

- Burun tümörleri, defektleri ve kopmaları,

- Kanserden sonra meme rekonstrüksiyonu,

- Yüzün yumuşak doku ve kemik travmaları,

- Maksillofasiyal cerrahi,

- Nevüs yani ben, doğumsal tümör, damar malformasyonları, kitleler, hemanjomlar,

- Meme yoksunluğu, çok meme dokusu ya da asimetrisi,

- Baş ve boyun tümörleri, bunların defektlerinin onarımı,

- Genital organ onarımı, kopan organın replantasyonu,

- Genital organların doğumsal anomalileri yani hipospadias, epispadias, vaginal agenezi gibi.

- Travma, parmak transferi, tümör, parmak onarımı ve uzatılması gibi el cerrahileri,

- El- ayaktaki biçim bozuklukları ve eksiklikler,

- Yumuşak doku ve deri tümörleri,

- Travma, defekt, nöropatiler, kitleler gibi periferik sinir sorunları,

- Türlü enfeksiyon, radyasyon ve başka etkiler ile deri- deri altında oluşan yaralar,

- Akut yanık, yanık sonrasında oluşan deformati, kasılma, elektrik ve kimyasal maddelerin yumuşak dokular üzerinde yaptığı kusurlar ve büzüşmeler,

- Kronik yaralar şeklindedir.



Estetik Plastik Cerrahinin uzman olduğu alanlar;

- Cilt girişimleri ve bakımları,

- Blefaroplasti yani Göz kapağı estetiği,

- Abdominoplasti (Karın germe),

- Mentoplasti yani çene küçültme- büyütme işlemleri,

- Fonksiyonel ve estetik burun düzelme,

- Saç ekimi ve replasmanları,

- Endoskopik yüz ve alın germe,

- Kaş kaldırması

- Yüzün yenileştirilmesi (göz kapağı ve yüz germe, ağız çevresi revziyonu, kırışıklık tedavisi)

- Bacak kontur düzeltme,

- Kepçe kulak ya da kulak kepçesindeki başka estetik sorunların düzeltilmesi,

- Deride düzensizlik ve skarların giderilmesi,

- Lazer uygulamaları yani yüz soyma, damar ve leke malformasyonun giderilmesi,

- Aşırı deri ve derialtı yağ dokusunun azaltılmasına ilişkin operasyonlar yani liposuction- lipektomi,

- Estetik meme operasyonu.

Bütün bunlar plastik cerrahinin yaptığı işlemlerdir. Bununla beraber vücudunda kusuru bulunan ya da estetik ile güzelleşmek isteyen kişilerin plastik cerrahiye yönelmesi gerekmektedir.