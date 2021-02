Pire Isırığı Nasıl Olur Ve Nasıl Anlaşılır? Pire Isırığı Nasıl Geçer Ve Ne İyi Gelir

Pireler evlerde çok yaygın bir sorundur ve çok fazla rahatsızlığa neden olabilir.



Pire Isırığı Nasıl Olur?



Daha çok evcil bir hayvanın (köpek veya kedi) olduğu yerlerde bulunurlar. Pirelerin boyutları 1 ile 3 mm arasındadır ve kırmızı veya kahverengimsi renktedir. İnsan derisi ve benzeri hayvan derileri üzerinde yaşayan fare piresi, köstebek piresi, su piresi veya insan piresi gibi farklı pire türleri vardır ve ısırır.



Isırıldığımızı hemen fark etmiyoruz, ancak bir süre sonra etki hissediliyor. Pirenin antikoagülan olarak kullandığı tükürüğe tepki veririz (tıpkı sivrisinekte olduğu gibi). Bu daha sonra küçük kırmızı bir düğmeye, hatta bazen bir su topuna dönüşür ve ortasında kan renkli bir delinme noktası ortaya çıkar ve bu bölge zamanla kaşınır.



Pire Isırığı Nasıl Anlaşılır?



Genellikle küme gibi yan yana birkaç ısırık vardır. Pire ısırıklarını sivrisinek ısırıklarından en iyi ayıran şey budur. Çoğunlukla bacaklarınıza veya ayaklarınıza sokulur ve iğneler vücudunuzun alt kısmına yayılır.

Derinin kıvrımlarında veya giysilerin (külot vb.) veya kemerin sıkı olduğu yerlerde ısırılırsınız.

Huzursuz davranan ve sürekli kaşıyan bir evcil hayvanınız varsa pirelerle temas etme ihtimaliniz de artar. Pire ısırıklarının ortasında genellikle kırmızı bir nokta bulunur. Bu detaylarla pire ısırığını anlayabilirsiniz.



Pire Isırığı Nasıl Geçer?



Geçmişte pireler genellikle bakteri ve hastalık kaynağıydı, ancak günümüzde durum daha az. Günümüzde çoğunlukla sıkıntıya neden oluyorlar. Yetişkin pireler bizi ve evcil hayvanlarımızı ısırırken; halılardan, yatak örtülerinden, perdelerden vb. organik maddelerle beslendikleri için gittikleri her yerde zarar verirler. Pireler bir süre yiyeceksiz yaşayabilir ve yeniden ortaya çıkabilir.



Bir pire ısırığının geçmesi için basit ama gerekli önlemler alınmalıdır. Isırık noktalarını temizleyin, papüllerin üzerine sabunlu su dökün. Dezenfekte edin, etkilenen bölgenin tamamına bir antiseptik uygulayın. Durumunda ciddi cilt reaksiyonları nedeniyle pire tükürük karşı alerji için, antihistaminikler gerekli olacaktır. Süperinfeksiyon durumunda antibiyotik verilebilir. Her iki durumda da tıbbi konsültasyon önerilir.



Pire Isırığına Ne İyi Gelir?



Pire ısırıkları genellikle ciltte sadece küçük kırmızı lekelerdir. Diğer böcek ısırıklarında olduğu gibi, pireleri sadece ısırıkları inceleyerek belirlemek genellikle zordur.



Bir pire aynı bölgede genellikle iki veya üç kez ısırır. Bir veya daha fazla ısırmanın ardından, bazı insanlar pire ısırıklarına karşı alerji geliştirebilir.



Cilt reaksiyonlarınız veya egzamanız varsa, sizi tavsiye ve tedavi için bir eczacıya danışmaya davet ediyoruz. Bunlar, pire ısırıklarına karşı alerjik reaksiyonun yaygın belirtileridir. Ayrıca evcil hayvanınız deride kızarıklık veya saç dökülmesi gibi tahriş belirtileri gösteriyorsa, veterinerinize danışmanızı tavsiye ederiz.



Pire ısırığı için anti septik ya da pirelere karşı özel olarak hazırlanan ilaçlar kullanabilirsiniz.



Pireler Neden Isırır?



Yetişkinliğe ulaştıklarında, pire ilk kan yemeğini aramaya başlar. Daha sonra sırtından beslenecek bir konukçu bulmak için 7 günü vardır, aksi takdirde ölür. Pire günde birkaç kez beslenirse, birkaç gün yemek yemeden hayatta kalabilir. Güçlü bacakları sayesinde çok yükseğe ve çok uzağa atlar, bu da onu ünlü kılar. Avdan ava bu şekilde hareket eder.



Sadece dişi ısırır çünkü sivrisinek gibi, yumurtalarını bırakmak için kanda bulunan proteinleri arar. Isırıkları küçük kırmızı lekeler bırakır. Onu hastalıkların taşıyıcısı yapan, göçebeliğiyle birleşen bu beslenme alışkanlığıdır. Ek olarak, ısırıkları alerjik reaksiyonları tetikleyebilir ve her durumda sokması nedeniyle son derece rahatsız edici olabilir.